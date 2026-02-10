ANDE adjudica 1.586 transformadores en subasta calficada como “exprés”

El documento oficial de la ANDE confirma la adjudicación de dos lotes principales. El Lote 1, compuesto por 1.506 equipos, fue adjudicado a la empresa Di Trento Inversiones S.A.; mientras que el Lote 2, que incluye 80 transformadores, quedó en manos de Oils Trader Paraguay S.A.

A pesar de que la resolución administrativa asegura que se cumplieron todas las formalidades legales, la subasta generó fuertes cuestionamientos de empresarios del ramo. Denunciantes señalaron que 11 de las 14 empresas participantes fueron descalificadas y notificadas apenas 20 horas antes del remate, impidiendo una competencia justa.

Juan Carlos Guanes, directivo de la firma Trafosur, calificó el proceso de “subasta exprés”, señalando que la puja duró apenas unos minutos y el precio final apenas superó en un 0,45% el valor de referencia. Además, explicó que los equipos considerados “chatarras” sean reparados y reingresen al sistema eléctrico nacional.

ANDE niega direccionamiento en licitación de transformadores

Desde la institución, el encargado de Servicios Administrativos, César Zena, rechazó las acusaciones de direccionamiento.

Zena argumentó que la celeridad se debió a una “urgencia” por liberar espacio ante la acumulación masiva de equipos fuera de servicio en los depósitos regionales y en San Lorenzo.

La resolución autoriza ahora la formalización de las entregas y la baja definitiva de los activos fijos de la institución.