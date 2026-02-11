Economía
11 de febrero de 2026 - 17:51

Cambian a directores y consejero del Parque Tecnológico Itaipú

Nuevos directores del PTI Paraguay asumieron funciones el pasado 5 de febrero
En un acto oficial, en la sede de Itaipú Binacional, formalizaron cambios en el Directorio y en el Consejo de Administración de la Fundación Parque Tecnológico Itaipú Paraguay (FPTI), entidad frecuentemente señalada como un atajo que utiliza el gobierno para adjudicar licitaciones de diversos rubros con cuestionada transparencia.

Por ABC Color

La ceremonia contó con la presencia del director financiero de la entidad binacional, Rafael Lara, quien respaldó la asunción de Wilfrido Abigail Lomaquis Peña en la Dirección Administrativa-Financiera, y de Derlis Valentín Bóveda Méndez en la Dirección Técnica de la Fundación. Ambos reemplazan a Fátima Jessica Pino Meza y a Marco Saccarello Dos Santos, respectivamente.

Asimismo, el Consejo de Administración incorporó a María José Espínola como miembro titular en representación del sector privado, en sustitución de Diego Oddone. En tanto que el director ejecutivo del PTI Paraguay, sigue siendo Carlos Mercado.