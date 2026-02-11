Cambian a directores y consejero del Parque Tecnológico Itaipú

La ceremonia contó con la presencia del director financiero de la entidad binacional, Rafael Lara, quien respaldó la asunción de Wilfrido Abigail Lomaquis Peña en la Dirección Administrativa-Financiera, y de Derlis Valentín Bóveda Méndez en la Dirección Técnica de la Fundación. Ambos reemplazan a Fátima Jessica Pino Meza y a Marco Saccarello Dos Santos, respectivamente.

Asimismo, el Consejo de Administración incorporó a María José Espínola como miembro titular en representación del sector privado, en sustitución de Diego Oddone. En tanto que el director ejecutivo del PTI Paraguay, sigue siendo Carlos Mercado.