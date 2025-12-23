ANDE: obras anunciadas para 2025, pasan para el 2026

Tras el anuncio oficial de ayer, la ANDE plantea la necesidad de un análisis de los plazos de ejecución de las obras presentadas, porque una parte de las mismas figuraban en la agenda de prioridades que debieron licitarse y ejecutarse en el presente periodo 2025.

Durante la conferencia de prensa en Mburivicha Róga, Sosa confirmó la remisión a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas de siete licitaciones internacionales, que abarcan proyectos críticos para el Sistema Metropolitano y el Sistema Este-Sur. Entre las obras destacadas se encuentran la construcción de las subestaciones Zárate Isla, en Luque; Barcequillo, en San Lorenzo; Autódromo en Capiatá.

Asimismo, el paquete incluye intervenciones en los departamentos de Canindeyú, Alto Paraná y Ñeembucú, con las estaciones de Nueva Esperanza, Mbaracayú, Ype Jhu y Villa Oliva.

Según la institución, esta modalidad financiera permitirá acelerar los procesos y asegurar tecnología moderna para el Plan Maestro de Transmisión 2024-2032.

Desplazamiento en cronograma de la ANDE

No obstante, al contrastar estos anuncios con las proyecciones institucionales presentadas a inicios de este año, se evidencia un notable desplazamiento en el cronograma. Entonces, la ANDE había prometido una inversión global de 655,9 millones de dólares para 17 proyectos que debían licitarse en 2025.

Resulta llamativo que obras calificadas hoy como “el inicio de un paquete para 2026”, como las subestaciones Zárate Isla, Autódromo y Barcequillo, ya formaban parte de ese listado original que debía lanzarse en el primer semestre de este año.

Lo mismo ocurre con el bloque del Sistema Este-Sur; las subestaciones de Mbaracayú, Ype Jhu y Nueva Esperanza, presupuestadas inicialmente en 49 millones de dólares, fueron anunciadas meses atrás como metas inmediatas de la presente gestión.

Si bien el titular de la estatal subrayó que el leasing operativo es la herramienta clave para optimizar recursos y responder a la creciente demanda, el hecho de que los proyectos vuelvan a ser “noticia” de un “lanzamiento” a finales de diciembre sugiere que el sistema eléctrico nacional tuvo que lidiar con retrasos administrativos o financieros que postergaron el usufructo de los beneficios de estas obras de infraestructuras todo un año.