Quieren “ahogar” a la ANDE para privatizarla, advierten funcionarios

Ayer el Sindicato de Trabajadores de la ANDE (Sitrande) anunció que los locales de esta institución no brindarán atención este martes. Se movilizarán en varios puntos del país para exigir el rechazo o la modificación del proyecto de ley que busca fusionar instituciones al Ministerio de Industria y Comercio (MIC).

El secretario de Sitrande, Adolfo Villalba, confirmó que a las 9:00 van a marchar hacia el Congreso Nacional. Destacó que las cuadrillas de funcionarios operarán con normalidad para atender a los reclamos y garantizar el servicio, pero sí se verá afectado el servicio de atención a cliente, es decir, las bocas de cobranza.

¿Por qué se movilizan?

Villalba aseguró que esa ley atribuye a dicho ministerio funciones que son propias de la ANDE, por ley.

“Vemos como un peligro, de matar definitivamente a la ANDE, como patrimonio nacional”, manifestó. El funcionario señaló que la ley implicará múltiples barreras y más burocracia para la institución.

En ese sentido, aseguró que hay intenciones claras de “ahogar” a la ANDE para luego conseguir privatizarla. “Se va a debilitar a la ANDE y si logran privatizarla, mínimamente se va a triplicar el monto de la tarifa”, manifestó.

Instan al pueblo a manifestarse

El sindicalista instó a los múltiples gremios de trabajadores y ciudadanos en general a sumarse a las protestas, pues consideran que es un problema que afectará a toda la población.

“Invitamos a que nos acompañen en esta lucha, porque vemos un interés empresarial de un grupo (de privatizar la ANDE), donde está el ministro Javier Giménez, quien es socio comercial de su propio viceministro, ahí me parece luego que ya hay un conflicto brutal de intereses. Él está gestionando la ley para beneficiarse a sí mismo y a su grupo de amigos”, declaró ante los medios esta mañana.