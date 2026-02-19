Tesoro desembolsó más de G.2.000 millones para pago a proveedores

De acuerdo con el detalle oficial, los pagos de proveedores efectuados por el Ministerio de Economía en la fecha corresponden a compromisos generados por las Solicitudes de Transferencias de Recursos (STR), los cuales fueron financiados con Fuente 20 “Recursos del crédito público” y con 30 “Recursos Institucionales”, principalmente.

Lea más: MEF paga a proveedores y acreedores

Proceso de pagos y fuentes de financiamientos

En ese sentido, los pagos procesados en la fecha corresponde a la totalidad de los compromisos correspondientes a STR ingresadas a la DGTP los días martes 17 y miércoles 18 de febrero de 2026, por la suma de G. 63 millones y que fueron financiadas con Fuente 10 (en concepto de Caja Chica).

Por otro lado, unos G. 1.670 millones financiados por Fuente 20, para pago a proveedores y acreedores del Estado); y G. 564 millones en Fuente 30 (en concepto de Caja Chica y pago a proveedores y acreedores del Estado).

Lea más: Pagos a proveedores del Estado prosiguen esta semana

En cuanto al detalle de los pagos correspondientes al presente periodo, desde la cartera estatal informaron que se puede acceder ingresando en el sitio web del Ministerio de Economía y Finanzas (www.mef.gov.py),.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Asimismo, detallaron que la información puede consultarse en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (www.contrataciones.gov.py).