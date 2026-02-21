La academia presente en Constructecnia 2026: Esto plantea la UNA para mejorar obras públicas

Cada decisión en materia de obras públicas debería sustentarse en estudios técnicos, datos verificables y criterios profesionales, sostuvo el profesor Gustavo Glavinich, director de la carrera de Arquitectura de la Universidad Nacional de Asunción (UNA).

Detalló que la investigación es la base para generar proyectos sólidos y políticas públicas mejor orientadas, además de conectar la producción académica con las necesidades reales del país y la población.

Paneles y disertaciones de la FADA

También contó que la Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte (FADA) de la UNA participará este año en la Feria Constructecnia, en mayo próximo, con disertaciones y paneles. Y adelantó que uno de los focos de estos debates será justamente el impacto de la investigación en los proyectos de infraestructura pública.

“La investigación aplicada permite optimizar el gasto estatal. No contamos con recursos ilimitados, por lo tanto, debemos tomar decisiones más eficientes y eficaces. Con base técnica y científica se pueden evitar errores costosos y lograr mejores resultados en infraestructura”, refirió.

Explicó que las investigaciones son aplicables al sector público y al privado. E insistió que tanto la academia como los gremios representan un capital técnico que debe ser consultado para evitar improvisaciones y proyectos que terminan generando sobrecostos o escaso impacto social.

El importante rol de la universidad

“Es muy importante que la academia sea consultada en la toma de decisiones públicas. Cuando no se consulta a los profesionales, corremos el riesgo de generar proyectos inadecuados o incluso ‘elefantes blancos’, que después terminamos pagando todos los contribuyentes”, sostuvo.

Agregó que la academia puede aportar conocimiento, creatividad y una visión más propositiva a la industria de la construcción. Todo eso se traduce en obras concretas y también beneficia al sector productivo, porque mejora el uso y la aplicación de los materiales disponibles en el mercado, puntualizó.

La academia, presente en Constructecnia 2026

Glavinich destacó que la alianza entre Constructecnia y la FADA apunta a fortalecer el vínculo entre la academia y la industria de la construcción. Además de paneles y debates técnicos, la facultad presentará propuestas artísticas y una galería homenaje a arquitectos docentes ya fallecidos.

“Durante Constructecnia también vamos a mostrar el trabajo de investigación que realizamos en la Facultad. Tenemos estudios urbanísticos, propuestas para el centro histórico, investigaciones sobre materiales y desarrollo tecnológico aplicado a la arquitectura”, indicó.

Feria será en mayo, en la Conmebol

La 26° edición de la Feria Internacional de Equipamientos, Maquinarias y Materiales de Construcción – Constructecnia se desarrollará del 21 al 24 de mayo de 2026 en el Centro de Convenciones de la Conmebol.

El programa incluirá ruedas de negocios, capacitaciones técnicas y paneles con especialistas y representantes de distintos gremios, enfocados en los desafíos actuales del sector y en la generación de nuevas oportunidades de inversión.

La edición anterior reunió a cerca de 300 empresas, entre 22.000 y 25.000 visitantes, y generó intenciones de negocios por aproximadamente US$ 35 millones.