Economista sugiere modelo mixto como sistema más viable ante reforma de Caja Fiscal

Durante su exposición en el marco del panel debate del Centro de Regulación, Normas y Estudios de la Comunicación (Cerneco), el economista y ex director del Banco Central del Paraguay, Jorge Schreiner, analizó los distintos modelos de sistemas de pensiones, tanto el utilizado en nuestro país como en la región.

Desde su perspectiva, un modelo mixto sería lo mejor para una próxima reforma del sistema previsional paraguayo.

El economista propuso contar como base a una “caja única” a la que aportarían todos los trabajadores (públicos, privados, dependientes e independientes), lejos de lo que es la realidad actual: “dispersión de cajas, reglas y otros elementos que hacen inviable su sostenibilidad, y que guarda un impacto negativo al presupuesto y los contribuyentes”, según su exposición.

En esta caja se aportaría hasta dos salarios mínimos, manteniendo el esquema solidario o de reparto para esa posición.

or otro lado, Schreiner sugirió que todo lo que supere los dos salarios mínimos iría a un sistema de capitalización individual, en un esquema complementario voluntario.

Sostuvo que este enfoque es más factible que proponer hipotéticamente la capitalización universal, ya que solo el 3% de la población activa gana más de dos salarios mínimos.

No obstante, reconoció que aplicar esto último sería políticamente inviable al proponer un quiebre total del sistema de reparto solidario actual.

Más allá de los análisis de los distintos modelos de sistemas, Schreiner concluyó diciendo que que no hay “una solución definitiva” debido a la complejidad del tema, y que el sistema debe revisarse periódicamente, ya que “no hay un modelo que funcione para siempre”.

Críticas al proyecto actual

Respecto a la reforma y su versión con modificaciones de Diputados, el economista cuestionó que la misma “no va al fondo de la cuestión” porque sigue manteniendo las cajas separadas y con conceptos errados, como mantener aportes diferentes entre deficitarios y superavitarios.

“El esquema actual de cajas especializadas y bajo el criterio de reparto solidario con supuesta capitalización colectiva es insostenible. Los cambios paramétricos introducidos por la Cámara Baja no resuelve el problema estructural. Es imperioso evaluar profundamente todo el sistema previsional en vista a su rediseño total”, concluyó Schreiner.