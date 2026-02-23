ANDE ejecuta obras por US$ 367 millones

Buscando fortalecer la infraestructura eléctrica y reducir al mínimo las interrupciones del suministro, la ANDE tiene en ejecución 11 proyectos en el sistema de transmisión, que representan una inversión superior a los US$ 367 millones. Entre las principales obras se destacan la Línea de Transmisión en 500 kV. Se trata de la construcción de la línea en doble terna que interconectará las Subestaciones Yguazú y Valenzuela.

También la ampliación de potencia, con la instalación del cuarto autotransformador de 500/220/23 kV (600 MVA) en la Subestación Villa Hayes y la modernización de la Subestación Acaray.

Por otro lado, está la construcción de líneas de 220 kV subterráneas que interconectarán las subestaciones San Lorenzo, Villa Aurelia y Barrio Molino, así como líneas de doble terna entre las subestaciones Valenzuela y Guarambaré.

Está también en construcción la Subestación Pozo Colorado y la línea de 220 kV que unirá las subestaciones Villa Hayes, Concepción, Pozo Colorado y Loma Plata. Recordaron que además están en obras las subestaciones compactas como la de INERAM y Recoleta, la Subestación San José de los Arroyos y la recapacitación de las Subestaciones de Luque, Capiatá y Vallemí.

Asimismo, bajo la modalidad de leasing operativo, se gestionan cuatro licitaciones por un valor de US$ 186 millones para la construcción e interconexión de siete subestaciones. Y para este año, se prevé el inicio del proceso licitatorio para la segunda línea de transmisión de 500 kV entre Itaipú y Villa Hayes, con una inversión de US$ 180 millones.