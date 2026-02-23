Miembros de poderes del Estado ganan 4,6 veces más que los no calificados

En el promedio del total país, el ingreso mensual pasó de G. 3.199.600 en 2024 a G. 3.379.200 en 2025. Esto implica un aumento absoluto de G. 179.600 y una variación relativa de 5,6%. Los hombres registraron un incremento de G. 316.400, al pasar de G. 3.498.900 a G. 3.815.300, equivalente a 9,1%. En el caso de las mujeres, el ingreso pasó de G. 2.777.400 a G. 2.772.600, lo que representa una disminución absoluta de G. 4.800 y una variación negativa de 0,2%.

Al ordenar las ocupaciones de acuerdo con el ingreso promedio total en 2025, el primer lugar corresponde a miembros del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y personal directivo, con G. 9.098.600 mensuales. En 2024 el promedio fue de G. 7.309.800, por lo que el incremento fue de G. 1.788.800, equivalente a 24,5%. Se trata de la mayor remuneración del mercado laboral y también de uno de los aumentos más significativos en términos relativos. En esta categoría, los hombres alcanzaron G. 10.472.800 y las mujeres G. 6.897.300, lo que refleja una amplia brecha.

En segundo lugar se ubican los profesionales científicos e intelectuales, con un ingreso promedio de G. 6.122.000 en 2025. En 2024 el valor fue de G. 5.341.700. El aumento absoluto fue de G. 780.300, con una variación relativa de 14,6%. Los hombres pasaron de G. 5.897.900 a G. 7.446.800, mientras las mujeres subieron de G. 4.959.600 a G. 5.253.900. La diferencia por género también es relevante, aunque el crecimiento fue generalizado.

En tercer orden aparecen los técnicos y profesionales de nivel medio, con G. 4.177.200 en 2025 frente a G. 4.092.400 en 2024. El aumento fue de G. 84.800, equivalente a 2,1%. Si bien la variación es positiva, el ritmo de expansión es moderado en comparación con ocupaciones de mayor jerarquía. Los hombres alcanzaron G. 4.734.700 y las mujeres G. 3.565.600.

En el caso de los Operadores de instalaciones y máquinas y montadores, con G. 3.241.200 en 2025 frente a G. 3.261.700 en 2024. En este caso se observa una caída absoluta de G. 20.500, equivalente a una variación negativa de 0,6%. Es una de las pocas categorías donde el ingreso promedio total retrocede. Los hombres pasaron de G. 3.318.200 a G. 3.316.100, y las mujeres de G. 2.537.300 a G. 2.104.300.

A continuación, se ubican los empleados de oficina, que registraron un ingreso promedio de G. 3.221.400 en 2025, superior a los G. 3.138.600 de 2024. La variación absoluta fue de G. 82.800, con un crecimiento de 2,6%. En este grupo, los hombres percibieron G. 3.529.400 y las mujeres G. 2.993.200, manteniéndose la brecha salarial.

En el segmento de Agricultores y trabajadores agropecuarios y pesqueros, el ingreso promedio pasó de G. 3.025.500 a G. 3.152.200. La mejora fue de G. 126.700, equivalente a 4,2%. No obstante, en el desagregado por sexo se observan ingresos significativamente menores para las mujeres, que alcanzaron G. 655.900 en 2025 frente a G. 3.763.300 para los hombres.

Los Oficiales, operarios y artesanos percibieron G. 3.022.300 en 2025, frente a G. 2.714.600 en 2024. El aumento fue de G. 307.700, lo que representa 11,3%. Este crecimiento supera ampliamente al promedio general y ubica a esta categoría entre las de mayor dinamismo relativo.

Los Trabajadores de servicios y vendedores de comercios registraron G. 2.644.300 en 2025, superior a los G. 2.532.900 de 2024. El incremento fue de G. 111.400, con una variación de 4,4%. Aunque el crecimiento es moderado, se mantiene por debajo del promedio nacional.

Finalmente, los Trabajadores no calificados continúan siendo el grupo con menor ingreso promedio. En 2025 alcanzaron G. 1.977.700, frente a G. 1.915.100 en 2024. El aumento fue de G. 62.600, equivalente a 3,3%. Pese a la mejora nominal, el nivel de ingresos sigue siendo el más bajo dentro de la estructura ocupacional.

Finalmente, y a modo de remarcar, las ocupaciones de mayor jerarquía concentran los mayores niveles salariales y, en varios casos, las mayores variaciones relativas. Al mismo tiempo, persisten brechas significativas entre hombres y mujeres en prácticamente todas las categorías.

* Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones.