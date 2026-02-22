Empleo público, en el pago por hora, supera en más del doble al privado

En términos generales, el promedio total pasó de G. 18.721 en el cuarto trimestre de 2024 a G. 19.929 en el cuarto trimestre de 2025 (preliminar). Esto implica un aumento absoluto de G. 1.208 por hora y una variación relativa de 6,5%. Al desagregar por sexo, los hombres incrementaron su ingreso promedio de G. 19.341 a G. 21.543, con una suba de G. 2.202 por hora, equivalente a 11,4%. En contraste, las mujeres registraron una leve disminución: de G. 17.846 a G. 17.686, lo que representa una caída absoluta de G. 160 y una variación de -0,9%.

Por categoría ocupacional, el mayor ingreso promedio por hora continúa observándose en el empleo público. En el cuarto trimestre de 2024 se ubicaba en G. 33.530 y en igual periodo de 2025 ascendió a G. 36.790. El incremento absoluto fue de G. 3.260, con una variación de 9,7%. En los hombres del sector público, el ingreso pasó de G. 33.263 a G. 37.163, con una suba de G. 3.900 (11,7%), mientras que en las mujeres aumentó de G. 33.749 a G. 36.449, es decir, G. 2.700 más (8,0%).

En el empleo privado, el promedio total avanzó de G. 16.378 a G. 17.205 entre los cuartos trimestres de 2024 y 2025. El aumento absoluto fue de G. 827 por hora, con una variación de 5,1%. En los hombres se observó un incremento de G. 15.849 a G. 17.429, lo que equivale a G. 1.580 adicionales. En las mujeres, en cambio, el ingreso se redujo de G. 17.557 a G. 16.737, con una caída de G. 820.

Entre los trabajadores independientes, el ingreso promedio total subió de G. 18.544 a G. 19.813, con un aumento absoluto de G. 1.269 y una variación de 6,8%. En los hombres, el ingreso pasó de G. 21.277 a G. 23.787, lo que implica G. 2.510 adicionales. Las mujeres independientes registraron una disminución de G. 14.383 a G. 13.932, es decir, G. 451 menos por hora.

En el caso del trabajo doméstico, el promedio total descendió levemente de G. 12.454 a G. 12.350, con una reducción de G. 104. Los hombres pasaron de G. 13.058 a G. 12.348, con una caída de G. 710, mientras que las mujeres disminuyeron de G. 12.415 a G. 12.350, lo que representa G. 65 menos.

Desde una perspectiva intertrimestral, el ingreso promedio total aumentó entre el tercer y cuarto trimestre de 2025. El promedio general pasó de G. 19.005 a G. 19.929, lo que equivale a un incremento absoluto de G. 924 y una variación de 4,9%. En los hombres, el ingreso subió de G. 19.041 a G. 21.543, con G. 2.502 adicionales. En las mujeres, el promedio descendió de G.18.953 a G. 17.686, con una reducción de G. 1.267.

En el empleo público, el promedio total creció de G. 34.931 en el tercer trimestre de 2025 a G. 36.790 en el cuarto, con un aumento de G. 1.859. En el empleo privado, el promedio total aumentó levemente de G. 17.114 a G. 17.205, con una suba de G. 91. Entre los trabajadores independientes, el ingreso promedio total avanzó de G. 17.960 a G.19.813, con un aumento de G.1.853. Finalmente, en el trabajo doméstico, el promedio total pasó de G. 12.658 a G. 12.350, con una caída de G. 308.

Los datos del INE revelan que el crecimiento interanual del ingreso promedio por hora se explica, principalmente, por el aumento en los ingresos masculinos, tanto en el empleo público como en el privado y en el trabajo independiente. En contraste, las mujeres registran caídas interanuales en varias categorías, especialmente en el empleo privado y en el trabajo independiente. En el corto plazo, la comparación entre el tercer y cuarto trimestre de 2025 revela una expansión del promedio general, aunque con marcada heterogeneidad por sexo y categoría ocupacional.

* Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones.