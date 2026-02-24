Economía
24 de febrero de 2026 - 17:43

Nuevo descuento en factura eléctrica beneficia a brasileños

Costo de la energía eléctrica
Costo de la energía eléctrica.Nando VidalIstock

En Brasil, el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva aplica un nuevo descuento social en la factura de electricidad, que ya beneficia a más de 4,1 millones de familias, según publicó recientemente Agencia CanalEnergía.

Por ABC Color

El descuento en las facturas de electricidad beneficia a aproximadamente 14,6 millones de personas. En vigor desde el 1 de enero de este año, la medida forma parte del programa “Luz do Povo”, que se centra en la lucha contra la pobreza energética.

Según el Ministerio de Minas y Energía (MME) del vecino país, el programa tiene el potencial de llegar a hasta 115 millones de brasileños. La iniciativa busca promover una mayor equidad tarifaria y ampliar la inclusión energética. En concreto, el beneficio se otorga automáticamente a las familias inscritas en el Registro Único (Catastro Único) con un ingreso per cápita mensual de entre medio salario mínimo y un salario mínimo y un consumo de hasta 120 kWh al mes.

Finalmente, en un análisis regional, la región Sudeste cuenta con el mayor número de beneficiarios: 5,3 millones de personas, seguida del Nordeste (4,9 millones), el Sur (1,8 millones), mientras que las regiones Norte y Centro-Oeste registran 1,3 millones cada una.