Nuevo descuento en factura eléctrica beneficia a brasileños

El descuento en las facturas de electricidad beneficia a aproximadamente 14,6 millones de personas. En vigor desde el 1 de enero de este año, la medida forma parte del programa “Luz do Povo”, que se centra en la lucha contra la pobreza energética.

Según el Ministerio de Minas y Energía (MME) del vecino país, el programa tiene el potencial de llegar a hasta 115 millones de brasileños. La iniciativa busca promover una mayor equidad tarifaria y ampliar la inclusión energética. En concreto, el beneficio se otorga automáticamente a las familias inscritas en el Registro Único (Catastro Único) con un ingreso per cápita mensual de entre medio salario mínimo y un salario mínimo y un consumo de hasta 120 kWh al mes.

Finalmente, en un análisis regional, la región Sudeste cuenta con el mayor número de beneficiarios: 5,3 millones de personas, seguida del Nordeste (4,9 millones), el Sur (1,8 millones), mientras que las regiones Norte y Centro-Oeste registran 1,3 millones cada una.