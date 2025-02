Brasil cubrirá US$ 121 millones de Itaipú para evitar alza en tarifa eléctrica

Tras una reunión en la sede de la Agencia Nacional de Energía Eléctrica (Aneel), el organismo informó que el Ministerio de Minas y Energía del Brasil envió una propuesta de publicación de un decreto a la Casa Civil, publica hoy g1.globo.com.

“La Agencia y el Ministerio están aguardando una decisión sobre el asunto”, dijo tras la reunión entre el secretario ejecutivo del Ministerio de Minas y Energía, Arthur Valerio, y el director general de Aneel, Sandoval Feitosa, indica la cita publicación.

Asimismo, señala que el decreto prevé la utilización del llamado “bono Itaipú” para cubrir el monto de US$ 121 millones y, de esta forma, evitar que el valor sea cobrado al consumidor.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Explica que el “bono Itaipú” se refiere al saldo positivo de la cuenta de comercialización de Itaipú que, al final del año, se utiliza para reducir la factura de energía eléctrica de los consumidores residenciales y rurales que hayan consumido menos de 350 kilovatios-hora (kWh) en al menos un mes.

Lea más: En Brasil, Itaipú dará un bono para aliviar la factura eléctrica: ¿y en Paraguay?

Recuerda también que a principios de este año, el gobierno brasileño distribuyó R$ 1,3 mil millones a al menos 78 millones de brasileños. El saldo se refiere al año 2023.

Detalla que en la práctica, “el Gobierno utilizará recursos que ya se emplearían para reducir la factura de la electricidad. Sin embargo, esta cantidad se utilizará para evitar un aumento en abril".

Otra publicación, cenarioenergia.com.br, puntualiza que la propuesta pretende resolver un impasse que ya acumula un saldo negativo de R$ 332,6 millones en 2024, según la Empresa Brasileña de Participación Energética Nuclear y Binacional (ENBPar).

“La idea del Gobierno es que este mecanismo se pueda adoptar no sólo este año, sino de manera recurrente, siempre que haya necesidad de equilibrar las cuentas de la planta. Aneel confirmó que el ministro de Minas y Energía, Alexandre Silveira, oficializó la propuesta”, agregó.

Por tanto, indica que si se aprueba el decreto, la utilización del bono de Itaipú podría evitar la transferencia de costos a las distribuidoras y, consecuentemente, a los consumidores, preservando la estabilidad tarifaria en el sector eléctrico.

¿Qué llevó al déficit?

Lais Carregosa, de g1.globo.com, explica lo que llevó al déficit de US$ 121 millones. Primeramente, indica que Brasil y Paraguay definen conjuntamente el valor de la tasa de servicios de Itaipú, que cubre los costos de administración, operación y mantenimiento de la planta; transferencias de regalías y participaciones gubernamentales por el uso del agua; y la deuda por la construcción de la planta ya está saldada.

“Este valor sirve como base para calcular el precio de la tarifa de Itaipú, que se traslada a las distribuidoras del Sur, Sudeste y Centro Oeste. A su vez, los distribuidores cobran el importe a los consumidores", sigue explicando.

Sostiene que el año pasado, después de obstáculos en las negociaciones, los países llegaron a un acuerdo que definió un mayor costo de los servicios para Paraguay y un menor costo para Brasil, como forma de reducir el impacto en las cuentas de electricidad de los brasileños.

En julio, “los dos gobiernos establecieron que la tarifa brasileña se mantendría en el nivel practicado hasta entonces (US$ 16,71 por kW/mes) y que la tarifa paraguaya se elevaría a US$ 19,28. Los valores permanecerían vigentes hasta 2026″.

Lea más: En Brasil destacan que el “bono Itaipú” ayudó a reducir la inflación de enero

La diferencia entre las dos tarifas sería cubierta con un aporte de Itaipú. “En la práctica, Brasil renunciaría a US$ 300 millones por año para mantener los aranceles del lado brasileño por debajo de lo establecido por Paraguay", refiere.

Sin embargo, según Aneel, Brasil necesitará más dinero del inicialmente previsto para cubrir la diferencia. Esto se debe a que el monto transferido a la cuenta de comercialización de Itaipú, para cubrir la diferencia entre los costos de los servicios prestados por los dos países, no fue suficiente.

“Además, existe una variación en el valor de la energía que proporciona Paraguay a Brasil”, añade.

Como Paraguay no consume toda la energía que le corresponde según el Tratado de Itaipú, el excedente se vende a Brasil al costo de los servicios (US$ 19,28 por kW/mes). “Brasil venderá esta energía a las distribuidoras a un coste menor (US$ 16,71 por kW/mes). La diferencia entre el valor de compra y venta es cubierta por el gobierno brasileño”, puntualiza.

Asimismo, expresa que también está el hecho de que se espera que la cuenta comercial de Itaipú cierre 2024 con un saldo negativo, en el valor de R$ 332,6 millones. “Todo esto va en contra de la intención brasileña de reducir aranceles”, apunta el medio brasileño.

Finalmente, sostiene que debido a las incertidumbres sobre el pago, Aneel fijó la tasa de transferencia a los distribuidores temporalmente, hasta el 31 de marzo. En abril, si el Gobierno no encuentra una solución, el valor podría aumentar.

Lea más: En Brasil, de la mano de Itaipú, aliviarán las facturas de consumidores brasileños

¿Qué dice Itaipú lado brasileño?

El Índice Nacional de Precios al Consumidor Amplio (IPCA) de enero fue del 0,16%, la menor variación para un mes de enero desde la implementación del Plan Real en 1994. El resultado fue divulgado por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) el martes (11) y confirma el impacto positivo del llamado Bono Itaipú sobre la inflación en el período. Así lo publica hoy la binacional, de lado brasileño.

Dice que de los nueve grupos encuestados, Vivienda fue el que presentó la mayor caída, de 0,46%, impulsado por el subgrupo Energía Eléctrica Residencial, que descendió 14,21%. Los grupos de Indumentaria y Comunicación también registraron caídas, pero de sólo el 0,01% cada uno, con un impacto menor en el resultado final.

Recuerda que el Bono Itaipú tiene origen en el saldo positivo de R$ 1,3 mil millones en la Cuenta de Comercialización de Energía Eléctrica de Itaipú. “Este valor se distribuyó como crédito, en enero, en las facturas de electricidad de los consumidores residenciales y rurales que consumieron menos de 350 kilovatios-hora (kWh) en al menos un mes de 2023. El descuento promedio en la tarifa fue de R$ 16,66, llegando a R$ 49, dependiendo del consumo”, repite, dado que ya había publicado estos datos a finales del mes pasado.

El director general brasileño de Itaipú, Enio Verri, dijo que reducir el precio de la electricidad ayuda al país a contener la inflación y puede contribuir a bajar el valor de otros productos y servicios, beneficiando al final al consumidor. Además, implica cálculos futuros de caídas de los tipos de interés. “Eso es lo importante. Hoy tenemos una tasa de interés muy alta y la caída de la inflación se traducirá en una caída futura de la tasa de interés, lo que aumentará el poder adquisitivo de la población”, afirmó.

El Bono Itaipú se refiere al saldo positivo registrado en la llamada Cuenta Itaipú, una regulación del sector eléctrico brasileño sobre la energía producida por la central Itaipú, adquirida por la Empresa Brasileña de Participación Energética Nuclear y Binacional (ENBpar) y retransmitida a las distribuidoras. Desde 2018, esta cuenta presenta un saldo positivo.

La distribución del saldo de R$ 1,3 mil millones fue aprobada en noviembre de 2024 por la Aneel y anunciada por el Ministerio de Minas y Energía (MME).