Portafolio del IPS hasta 2025 totaliza G. 16,9 billones y US$ 148 millones

En moneda local, el total de activos financieros asciende a G. 16,98 billones. La cartera presenta un rendimiento promedio ponderado de 9,03% y un plazo promedio de 5 años. La mayor participación corresponde a los CDA, que concentran G. 8,143 billones, equivalentes al 47,93% del total en guaraníes. Estos instrumentos ofrecen un rendimiento de 9,33% y un plazo promedio de 5 años.

El segundo componente en importancia son los bonos, con G. 4,25 billones, que representan el 25,04% de la cartera en moneda local. Su rendimiento es de 7,56% y el plazo promedio alcanza 7 años, lo que aporta mayor duración al portafolio y cierta estabilidad en flujos futuros.

En tercer lugar se ubican los préstamos a funcionarios, jubilados y pensionados, que totalizan G. 3,32 billones, con una participación de 19,56%. Este segmento muestra el rendimiento más elevado dentro de los activos en guaraníes, con 11,30%, y un plazo promedio de 8 años. Se trata de un componente relevante no solo por su rentabilidad, sino también por su rol social dentro del esquema previsional.

La cartera se complementa con Caja y Equivalentes por G. 664.974 millones, que representan 3,91% del total en guaraníes y generan un rendimiento de 5,91%, con plazo promedio de 0 años, reflejando su carácter líquido. Finalmente, los títulos de crédito suman G. 604.795 millones, equivalentes al 3,56%, con un rendimiento de 6,30% y el mayor plazo promedio del portafolio en moneda local: 20 años.

Si se observa la composición en dólares americanos, el volumen es significativamente menor. El total asciende a US$ 148.096.524,43, con un rendimiento promedio de 5,98% y un plazo promedio de 4 años. La estructura también presenta una marcada concentración en CDA, que alcanzan US$ 137.448.750,00, es decir, 92,81% de la cartera en dólares. Estos instrumentos ofrecen un rendimiento de 6,20% y un plazo promedio de 5 años.

Los bonos en dólares suman US$ 3.800.000,00, con una participación de 2,57%, rendimiento de 5,85% y plazo promedio de 3 años. Por su parte, la Caja y Equivalentes totalizan US$ 6.847.774,43, es decir; 4,62% del total en moneda extranjera, con rendimiento de 1,56% y plazo promedio de 0 años.

Desde el punto de vista previsional, la composición del portafolio es clave para la sostenibilidad de largo plazo. El peso de los CDA y de los préstamos internos permite obtener tasas relativamente superiores, aunque con distintos perfiles de riesgo y liquidez. La presencia de bonos y títulos de crédito de mayor plazo contribuye a extender la duración del portafolio, alineando los activos con compromisos que se proyectan a varios años.

Asimismo, el componente de Caja y Equivalentes, tanto en guaraníes como en dólares, cumple una función estratégica para atender obligaciones corrientes y eventuales necesidades de liquidez sin desarmar posiciones de largo plazo. Sin embargo, su rendimiento es inferior al promedio de la cartera, lo que incide en el resultado global.

En términos agregados, el IPS administra un portafolio predominantemente conservador, con fuerte concentración en instrumentos bancarios y una limitada exposición en moneda extranjera. La rentabilidad obtenida en guaraníes se ubica en niveles que superan ampliamente la de los activos en dólares, lo que fortalece el flujo financiero en moneda local, donde se pagan la mayoría de las prestaciones.

La evolución futura del portafolio dependerá del comportamiento de las tasas de interés, de la inflación y de la dinámica demográfica que incide sobre el sistema previsional. La adecuada combinación entre rentabilidad, liquidez y plazo será determinante para sostener el equilibrio financiero del instituto en el mediano y largo plazo.

* Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones.