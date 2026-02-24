UIP lanzó su feria empresarial que busca transformar contactos en negocios

Este martes en la sede de la UIP, se lanzó oficialmente FEPY 2026, plataforma empresarial que se desarrollará en el Comité Olímpico Paraguayo (COP), dirigida a todo público y con entrada gratuita.

La UIP anunció que del 3 al 5 de junio en el Comité Olímpico Paraguayo se desarrollará la Feria Empresarial del Paraguay, que combinará una exposición reorganizada con cuatro pabellones estratégicos, en el que la Rueda Internacional de Negocios pasará a ocupar un lugar central de los tres días de actividad.

Foco en la interacción

Al respecto, Enrique Duarte, presidente de la UIP, mencionó que la rueda de negocios se integrará plenamente al predio ferial, buscando fortalecer la dinámica entre la muestra empresarial, permitiendo que expositores, compradores e inversores interactúen en un mismo entorno durante las jornadas de la feria.

“Hoy más que nunca, desde la institución nos sentimos comprometidos con la articulación del trabajo. No olvidemos que, la cooperación público privada es un factor decisivo en el desarrollo de cualquier economía sostenible”, destacó.

Sostuvo que este 2026, la institución cumple 90 años, tiempo en el que consideró que no solo defiende las cuestiones relacionadas al gremio sino busca el desarrollo de la economía.

Rueda de negocios

Por su parte, Diego Oddone, director General de la FEPY, comentó que la la Rueda Internacional de Negocios en el 2025, generó más de US$ 260 millones en intenciones comerciales, tras 3.420 reuniones entre empresas de 17 países.

“FEPY ya no es solo una exposición. Es una plataforma donde las conexiones se traducen en oportunidades. El desafío 2026 es escalar el impacto en negocios sin perder la fuerza de la muestra multisectorial”, señaló.

¿Qué ofrecerán los centros?

Este año el predio ferial se dividirá en el Centro de Industria y Futuro que concentrará al sector industrial y tecnológico, visibilizando capacidades productivas e innovación aplicada.

El Centro de Desarrollo Comercial y Profesional integrará comercio, servicios, academia y cooperación internacional, generando un espacio de articulación sectorial.

A su vez, el Centro de negocios y conexión global, dedicado a la rueda de negocios.

El Centro de Experiencias será uno de los espacios estratégicos de FEPY 2026: acogerá la agenda de contenidos, formación y encuentro, ampliando el alcance de la feria más allá de la exposición tradicional.

Protagonistas: las mujeres

Por su parte, Lorena Méndez, directora de Relaciones Públicas de la feria, manifestó que se dará visibilidad al liderazgo femenino con una jornada especialmente dedicada a mujeres empresarias y líderes, en el evento denominado Mujer 360°, promoviendo la creación de redes de influencia y colaboración entre participantes.

“Queremos que cada público tenga su propio punto de conexión dentro de la FEPY. Industria, comercio, servicios, inversión y liderazgo, forman parte de una misma conversación”, expresó.