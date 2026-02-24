UIP pide al Gobierno tarifas técnicas en la ANDE sin subsidios directos

El gremio industrial cuestionó la tarifa eléctrica vigente de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE).

El presidente de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), Enrique Duarte, recordó que en junio del año pasado se realizó un foro en el que “quedó claro” que el sistema energético paraguayo no puede sostenerse con la tarifa actual.

“Pasaron nueve años del último ajuste tarifario, así no se puede. Si hoy tenemos apagones y variaciones en la calidad del suministro es porque las condiciones no están dadas para que una entidad pública administre un servicio tan importante como el de una empresa de utilities (servicios públicos) como es la ANDE”, indicó.

Actuar con responsabilidad

Duarte sostuvo que se debe actuar con responsabilidad, dejar de lado las tarifas políticas y trabajar con importes técnicas que “reflejen la realidad”.

Señaló que de nada sirve para la “industria ni para cualquier usuario” contar con una cuenta baja si la factura termina siendo elevada.

“Una factura elevada significa cortes, pestañeos y que afectan a la producción. Al final, el costo del producto es más alto, lo que en la práctica se traduce en una tarifa más cara”, apuntó.

El titular de la UIP destacó que desde el sector industrial esperaban que el año pasado ya se tenga el ajuste tarifario e insistió en que el Gobierno debe trabajar “de una vez por todas” con tarifas técnicas, sin subsidios directos.

Evitar subsidios generalizados

Al respecto, indicó que se deben evitar los subsidios generalizados y que si el Estado desea aplicar algún tipo de ayuda, lo haga de manera directa a los sectores que lo requieran. “No hay que buscar subsidios cruzados, porque estos terminan afectando”, aseveró.

En cuanto a estimaciones de pérdidas con los últimos apagones registrados, detalló que es difícil en el sector industrial cuantificar pérdidas en producción y otras en reposición de equipos que resultan dañados.

Detener la producción: una pérdida de G. 4 a 5 millones

Explicó que un corte de aproximadamente 30 minutos, o incluso un pestañeo que obliga a reiniciar el sistema, implica detener toda la producción. “Eso significa, en un período muy corto, pérdidas de entre G. 4 y G. 5 millones en producción”, alegó.

Agregó que a esto se suma el impacto en la factura eléctrica, ya que muchas industrias trabajan con calor eléctrico y, al reiniciar los equipos de forma simultánea se supera la potencia contratada, lo que genera multas.

“Tenemos que avanzar hacia un esquema tarifario nuevo y moderno. Hoy contamos con una curva de banda que establece horarios en los que no podemos consumir toda la energía contratada. Debemos buscar incentivos para que las empresas aprovechen esos horarios y puedan generar más, en mejores condiciones y a menor costo”, concluyó.