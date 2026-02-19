¿Hay riesgo de otro apagón nacional en Paraguay? Esto responde la ANDE

Alrededor del 90% de los usuarios del sistema eléctrico nacional quedó fuera de servicio tras una falla en la línea de 500 kV que parte de la hidroeléctrica de Itaipú Binacional y se conecta con la subestación de Villa Hayes, según reveló hoy el presidente de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), Félix Sosa.

El ttitular del ente estatal explicó que el inconveniente se originó en el desprendimiento de uno de los conductores de una de las dos líneas que salen de Itaipú hacia la subestación de Yguazú. Insistió en que el evento no fue provocado por el viento y aseguró que la causa técnica está identificada.

“Existen dos líneas que salen de Itaipú y que van hasta Yguazú. Uno de los conductores de una de las dos líneas se desprendió. Vamos a verificar el motivo real del desprendimiento, si fueron los materiales utilizados durante la construcción, si hubo un problema en la conexión del contacto en sí o si existía un punto caliente”, expresó.

Investigación sobre la causa real

Según el titular de la ANDE, uno de los conectores —una pieza de carácter mecánico— se desprendió. Aseguró que este jueves se prevé determinar con precisión qué provocó la falla.

Refirió que entre las hipótesis que se analizan se encuentran posibles deficiencias en el material utilizado, un problema en el ajuste de la conexión o la existencia de un punto caliente en el sistema.

El presidente de la empresa estatal aclaró que no se trata de infraestructura antigua y descartó que el apagón haya sido consecuencia de sobrecargas, pese al aumento sostenido de la demanda eléctrica en los últimos años.

Sin redundancia, el riesgo persiste

Sosa admitió que un evento similar podría repetirse debido a que reveló que no existe la denominada “redundancia” en el sistema de transmisión.

Explicó que, actualmente, Paraguay dispone de una línea de 500 kV que conecta Itaipú Binacional con Villa Hayes y otra que une Yacyretá con la misma subestación. Sin embargo, no existe una tercera línea de igual potencia que entre automáticamente en operación si una de las principales sale de servicio.

“Lastimosamente, no tenemos esa redundancia en Paraguay. Ahora, tenemos en proceso de ejecución para la redundancia, con la subestación Yguazú hasta Valenzuela”, dijo.

Conexión Yguazú–Valenzuela, la alternativa en construcción

El titular de ANDE indicó que la empresa estatal avanza en la interconexión entre las subestaciones de Yguazú y Valenzuela, obra que permitirá contar con una alternativa ante fallas en las líneas principales.

De acuerdo con Sosa, si esta infraestructura ya hubiera estado operativa, la línea alternativa habría sustituido automáticamente a la que salió de servicio, evitando el apagón masivo. Precisó que esta línea de esta conexión estaría concluida en aproximadamente un año y seis meses.

“Si ayer teníamos esa redundancia en el sistema de transmisión, salía esa línea de 500 KV, pero sustituiría automáticamente esa otra línea”, mencionó.

La inversión prevista alcanza los US$ 100 millones para la línea en construcción, US$ 90 millones para la subestación de Valenzuela y US$ 120 millones para la subestación de Yguazú, conforme detalló.

Hospitales y respaldo eléctrico

Tras las críticas por lo ocurrido en el Hospital de Capiatá, donde una intervención se realizó con iluminación de celulares, Sosa sostuvo que todos los centros asistenciales deben contar con generadores eléctricos propios.

Señaló que fallas en el suministro pueden producirse en cualquier país y que las instituciones críticas deben disponer de sistemas de respaldo independientes.