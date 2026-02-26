ANDE convoca a 4 licitaciones por US$ 301,9 millones, mediante leasing

La ANDE formalizó el llamado para cuatro proyectos de gran envergadura mediante una estrategia financiera basada en el arrendamiento de infraestructura eléctrica con opción a compra. Esta modalidad permite a la empresa estatal incorporar activos críticos sin desembolsar la totalidad del capital de forma inmediata, distribuyendo el costo en un periodo de doce años, resaltó en varias oportunidades su titular, el Ing. Félix Sosa.

La sumatoria de las cuatro licitaciones representa uno de los paquetes de inversión más significativo en montos de los últimos años para el sector eléctrico. El plan abarca desde el fortalecimiento del Área Metropolitana hasta la optimización de los sistemas Este y Sur, buscando garantizar la estabilidad del suministro.

Subestación Zárate Isla

El proyecto de mayor peso financiero dentro de este conjunto es la Licitación 470147 (Lp 1840-25), que contempla la Construcción e Interconexión de la Subestación Zárate Isla. Con un monto estimado de US$ 120.287.360, esta obra se posiciona como el eje central de la actual planificación.

La estructura del contrato bajo la modalidad leasing se divide en dos componentes fundamentales. El primero consiste en el arrendamiento de la infraestructura mediante una cuota periódica mensual, estimada de US$ 783.940, la cual se extenderá por un plazo de 144 meses, alcanzando un total de US$ 112.887.360.

El segundo componente es el valor residual del proyecto, fijado en US$ 7.400.000, que deberá ser abonado al finalizar el periodo de arrendamiento para la transferencia definitiva del activo a la ANDE.

Las empresas interesadas deberán participar de la visita técnica el martes 3 de marzo de 2026, mientras que la apertura de ofertas está programada para el jueves 12 de marzo, en la sede central de la institución.

Refuerzo en el Este y Sur

En términos de relevancia presupuestaria, el segundo lugar lo ocupa la Licitación 470139 (Lp 1885-25), orientada al refuerzo del Sistema Este y Sur en niveles de 220 kV y 66 kV. El monto total de inversión para este llamado es de US$ 114.997.472, el cual se distribuye en cuatro lotes geográficos que cubren áreas de alta importancia productiva.

Autódromo y Barcequillo

La ANDE también prioriza la zona central del país con dos licitaciones específicas. La Licitación 470167 (Lp1841-25) se enfoca en la Subestación Autódromo de 220 kV, con una inversión estimada de US$ 40.637.536.

En este caso, el pliego establece un pago mensual estimado de US$ 264.844 durante 12 años, que suma US$ 38.137.536 en concepto de arrendamiento, además de un valor residual de US$ 2.500.000. La apertura de sobres para este proyecto se hará el viernes 13 de marzo de 2026.

Por su parte, la Licitación 470149 (Lp1842-25) está dirigida a la Subestación Barcequillo, obra que ayudará a aliviar la carga eléctrica en el Gran Asunción. El monto de inversión es de US$ 26.008.000.

El esquema de pago se desglosa en cuotas mensuales de US$ 169.500 durante 144 meses (totalizando US$ 24.408.000) y un valor residual de US$ 1.600.000. Para esta licitación, la apertura de ofertas está prevista para el martes 17 de marzo de 2026.