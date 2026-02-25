Pobladores de Carmelo Peralta se manifestaron contra el “miserable servicio de la ANDE”

Los pobladores salieron a manifestarse en la tarde de ayer martes, cerrando por algunos minutos un tramo de la nueva ruta bioceánica como una medida de protesta para exigir a la Ande un mejor servicio en la zona. Igualmente reclamaron que se destrabe la Licitación Pública Internacional para la construcción de lo que será la primera subestación en todo el Alto Paraguay.

Numerosos fueron los usuarios que participaron de esta manifestación, similar a la que realizaron a finales del año 2025, cuando también cerraron un trayecto de la ruta bioceánica. Sucede que los cortes de luz se dan de forma constante, falla que quema numerosos electrodomésticos de las familias, y que les generan pérdidas económicas.

Situación miserable

María del Carmen Ocampos, una de las manifestantes, calificó de “miserable” la triste situación por la que pasan de manera diaria los usuarios de la ANDE, en relación con el pésimo servicio que reciben desde hace bastante tiempo, sin que exista posibilidad alguna de que se mejore la calidad de la energía eléctrica.

“A cada momento se producen los cortes, ou ha oho la luz, (viene y se va la luz), o sea la energía eléctrica, y esto ocasiona la pérdida de numerosos electrodomésticos de las familias, la gran mayoría de condición humilde, y esto ya no se recupera, pues la ANDE cuenta con todo un protocolo burocrático que hace casi imposible la devolución de estos aparatos, adquiridos con mucho esfuerzo”, sostuvo.

Relató que ante esta situación no existe otra posibilidad más que salir a manifestarse por algo tan básico como es el servicio de la energía eléctrica. Exigió a las autoridades de la ANDE que se destrabe el inconveniente burocrático que paralizó la Licitación Pública Internacional para la construcción de la primera subestación en todo el departamento, atendiendo que esta obra puede mejorar el servicio de la institución en el Alto Paraguay.

En pleno desarrollo

La manifestante dijo además que esta comunidad se encuentra en pleno desarrollo, en relación con que ya cuentan con camino de todo tiempo y para mediados de año se anuncia la culminación de los trabajos del puente internacional de la bioceánica, que unirá a nuestro país por medio del Chaco con el Brasil a través del estado de Mato Grosso del Sur.

“Es una pena que no se pueda tener un servicio eficiente de la energía eléctrica para acompañar todo este desarrollo en una población fronteriza como nuestra comunidad. Es inconcebible que se tengan que soportar interminables y largos apagones de manera frecuente; esto debe parar”, finalizó la mujer.

Servicio deficiente

El precario servicio que brinda la ANDE no es solo en Carmelo Peralta; se da en todo el Alto Paraguay. Al respecto, la señora Marité Fiori, pobladora de Fuerte Olimpo, dijo que los permanentes cortes le produjeron la quema de su televisor, además de la explosión de los focos de luces.

“Por precaución no me animo a conectar otros electrodomésticos. Será que la ANDE posee algún predio donde los pobladores podamos depositar la basura de electrodomésticos dañados e inservibles por el pésimo servicio. Realmente es una verdadera vergüenza el vía crucis que a diario pasamos los usuarios al no poder acceder a un servicio de calidad en relación con la energía eléctrica”, precisó.

Ubicación estratégica

Carmelo Peralta se ubica a 650 kilómetros de la capital del país y hace frontera con la ciudad brasileña de Puerto Murtinho, a la que se unirá físicamente a partir de mediados de año, cuando culminen los trabajos del puente internacional de la bioceánica.

La población está llamada a ser un gran polo de desarrollo por la tremenda actividad económica que generará el corredor bioceánico. Cuando se logre unir a los dos océanos, el Pacífico con el Atlántico, por estos caminos deberán circular de manera diaria cientos de camiones transportando productos hacia los puertos del Pacífico en Chile.

El objetivo, una vez que funcione este corredor, es comercializar los productos de los países de esta zona de América del Sur con el continente asiático, con lo que se estará ahorrando más de 8.000 kilómetros, o sea toda una semana, en relación con la ruta que se tiene actualmente por el océano Atlántico.