Ministerio de Trabajo suspende actividades de supermercado del centro de Asunción

El MTESS dio a conocer la suspensión total del supermercado La Rosarina, debido a los riesgos a la salud y seguridad laboral que encontraron tras una inspección realizada en el local.
“La medida fue adoptada tras constatarse graves deficiencias en materia de higiene, salubridad y condiciones ambientales, que configuran riesgos biológicos y estructurales incompatibles con los estándares mínimos de salud y seguridad ocupacional”, indican en un comunicado público.
Agregan que, como autoridad administrativa del trabajo, tienen el deber constitucional y legal de proteger la vida, la integridad y la salud de los trabajadores, adoptando medidas preventivas inmediatas cuando existan indicios de peligro grave o inminente.
Señalan que la suspensión se mantendrá hasta que se verifiquen las condiciones adecuadas de prevención y protección.
Salarios deberán pagarse
Desde el MTESS explicaron que la empresa deberá cumplir con los requerimientos técnicos que establezca la Dirección General de Inspección y Fiscalización.
Aclaran que la medida no exime del pago de salarios por parte de la patronal a los trabajadores afectados.
La Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa) también realizó una inspección al mismo local y tras verificar denuncias realizadas por los consumidores, ordenó la suspensión y prohibición de comercialización de algunos productos.