Economía
27 de febrero de 2026 - 13:18

Ministerio de Trabajo suspende actividades de supermercado del centro de Asunción

El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) dispuso la suspensión total de las actividades del supermercado La Rosarin por presentar riesgos a la salud y seguridad laboral.
El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) dispuso la suspensión total de las actividades del supermercado La Rosarin por presentar riesgos a la salud y seguridad laboral.Gentileza

El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) dispuso la suspensión total de las actividades de un conocido supermercado ubicado en el centro de Asunción por presentar riesgos a la salud y seguridad laboral. El mismo centro comercial también fue sancionado por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa).

Por ABC Color

El MTESS dio a conocer la suspensión total del supermercado La Rosarina, debido a los riesgos a la salud y seguridad laboral que encontraron tras una inspección realizada en el local.

“La medida fue adoptada tras constatarse graves deficiencias en materia de higiene, salubridad y condiciones ambientales, que configuran riesgos biológicos y estructurales incompatibles con los estándares mínimos de salud y seguridad ocupacional”, indican en un comunicado público.

Agregan que, como autoridad administrativa del trabajo, tienen el deber constitucional y legal de proteger la vida, la integridad y la salud de los trabajadores, adoptando medidas preventivas inmediatas cuando existan indicios de peligro grave o inminente.

Señalan que la suspensión se mantendrá hasta que se verifiquen las condiciones adecuadas de prevención y protección.

El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) dispuso la suspensión total de las actividades del supermercado La Rosarin por presentar riesgos a la salud y seguridad laboral.
El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) dispuso la suspensión total de las actividades del supermercado La Rosarina por presentar riesgos a la salud y seguridad laboral.

Salarios deberán pagarse

Desde el MTESS explicaron que la empresa deberá cumplir con los requerimientos técnicos que establezca la Dirección General de Inspección y Fiscalización.

Aclaran que la medida no exime del pago de salarios por parte de la patronal a los trabajadores afectados.

La Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa) también realizó una inspección al mismo local y tras verificar denuncias realizadas por los consumidores, ordenó la suspensión y prohibición de comercialización de algunos productos.

El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) dispuso la suspensión total de las actividades del supermercado La Rosarin por presentar riesgos a la salud y seguridad laboral.
El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) dispuso la suspensión total de las actividades del supermercado La Rosarina por presentar riesgos a la salud y seguridad laboral.