Boom del turismo y salto digital de 97,2% redefinen matriz exportadora de servicios

En términos agregados y de acuerdo con datos del Banco Central del Paraguay (BCP), las exportaciones totales de servicios alcanzaron US$ 2.158,4 millones en el acumulado de 2025, frente a US$ 1.638,9 millones en igual periodo de 2024, implicando un incremento interanual de US$ 519,6 millones, equivalente a 31,7%. El dinamismo del sector servicios se consolidó así como uno de los principales motores del desempeño externo.

Al desagregar por rubros y ordenando de mayor a menor exportación al tercer trimestre de 2025, el principal componente corresponde a Viajes, con US$ 841,9 millones. Este rubro no solo lidera en volumen, sino que además registra el mayor aumento absoluto interanual: US$ 320,5 millones adicionales respecto a 2024, lo que representa un crecimiento de 61,5%; resultado que sugiere una fuerte recuperación o expansión del turismo receptivo y del gasto asociado de no residentes.

En segundo lugar se ubica Manufactura sobre insumos físicos pertenecientes a otros, con US$ 426,9 millones en el acumulado de 2025. El crecimiento interanual fue de US$ 17,3 millones, equivalente a 4,2%. Aunque su tasa de expansión es más moderada que la de otros rubros, su peso relativo lo posiciona como el segundo mayor generador de divisas dentro de los servicios.

El tercer lugar corresponde a Transportes, con US$ 409,5 millones. Este segmento mostró un aumento interanual de US$ 9,3 millones, es decir, 2,3%. Si bien el crecimiento es positivo, su ritmo es claramente inferior al promedio general del sector (31,7%), lo que indica que el impulso reciente de las exportaciones no proviene principalmente de esta actividad.

En cuarto lugar se encuentran los Servicios de telecomunicaciones, informática e información, con US$ 329,9 millones. Este rubro exhibe el mayor crecimiento relativo de toda la estructura: US$ 162,6 millones adicionales, lo que equivale a un aumento de 97,2%. La magnitud de esta variación sugiere un proceso acelerado de digitalización y mayor inserción en servicios basados en conocimiento, lo cual modifica gradualmente la composición de la canasta exportadora.

En una escala intermedia aparece Servicios del gobierno con US$ 133,7 millones y un crecimiento interanual de US$ 10,0 millones (8,1%). Su participación es menor respecto a los grandes rubros, pero presenta una dinámica positiva.

Los restantes componentes muestran niveles significativamente inferiores. Servicios financieros alcanzan US$ 7,9 millones, sin variación interanual (0,0%). Servicios de seguros y pensiones registran US$ 5,8 millones, con una leve contracción de -1,6%. Otros servicios empresariales totalizan US$ 2,5 millones, sin variación. Mantenimiento y reparaciones suma US$ 0,4 millones, sin cambios interanuales. Servicios de construcción, Cargos por el uso de la propiedad intelectual y Servicios personales, culturales y recreativos no registran exportaciones en el período analizado.

En términos estructurales, la concentración es elevada: Viajes, Manufactura sobre insumos físicos, Transportes y Telecomunicaciones/informática/información explican prácticamente la totalidad del crecimiento interanual de US$ 519,6 millones. En particular, Viajes y Telecomunicaciones concentran la mayor parte del incremento absoluto, lo que evidencia una combinación de recuperación del turismo y fuerte expansión de servicios digitales.

En síntesis, esta evolución sugiere una progresiva transformación de la matriz exportadora de servicios, con mayor protagonismo de actividades intensivas en tecnología, sin que los rubros tradicionales pierdan relevancia en términos absolutos.

* Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones.