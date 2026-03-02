Mipymes concentran el 76,5% del empleo y superan los 2.500.000 ocupados en 2025

El segmento de microempresas concentra la mayor proporción del empleo. En el cuarto trimestre de 2024 representaba el 62,2% de la ocupación principal, equivalente a 1.976.855 personas. Un año después, esa participación sube a 62,9%, lo que se traduce en 2.073.931 trabajadores. En términos absolutos, las microempresas incorporaron 97.076 nuevos ocupados en doce meses, explicando una parte sustancial del incremento total del empleo.

Las pequeñas empresas también exhiben una expansión relevante. Su participación pasó de 9,3% en el cuarto trimestre de 2024 a 9,9% en igual período de 2025. En cantidad de personas, el empleo en este segmento aumentó de 295.575 a 326.422 trabajadores, es decir, 30.847 ocupados adicionales. Aunque su peso relativo es menor al de las microempresas, el dinamismo observado refuerza el protagonismo de las unidades productivas de menor escala dentro del entramado laboral.

Las medianas empresas muestran un comportamiento similar. Su participación en el empleo sube de 3,4% a 3,7% entre los cuartos trimestres de 2024 y 2025. En términos absolutos, el número de ocupados pasa de 108.060 a 121.996 personas, con un incremento de 13.936 trabajadores. Si bien su incidencia porcentual es acotada, el crecimiento interanual confirma que este segmento también contribuye a la absorción de mano de obra.

En conjunto, las mipymes

concentraban 74,9% del empleo en el cuarto trimestre de 2024. Para el mismo período de 2025, esa proporción asciende a 76,5%. Este avance de 1,6 puntos porcentuales refleja que el crecimiento del empleo reciente se apoya, principalmente, en empresas de menor tamaño. En números absolutos, las mipymes reúnen más de 2.500.000 ocupados al cierre de 2025, consolidándose como el núcleo del mercado laboral paraguayo.

En contraste, las empresas de mayor tamaño, definidas como aquellas con 51 y más personas ocupadas, reducen levemente su participación. Pasan de 11,5% en el cuarto trimestre de 2024 a 11,8% en 2025, que en términos absolutos aumenta de 365.496 a 389.068 personas, a decir, 23.572 nuevos empleados. Si bien las grandes empresas generan puestos adicionales, su peso relativo dentro de la estructura total no crece al mismo ritmo que el de las mipymes.

Mientras que, el empleo en el servicio doméstico presenta una leve disminución en su participación, de 7,1% a 6,9%, aunque el número de personas ocupadas se mantiene prácticamente estable, con 227.506 trabajadores en el cuarto trimestre de 2025. Por su parte, la categoría “No sabe” reduce su incidencia de 6,5% a 4,7%, lo que sugiere una mejora en la identificación del tamaño de la unidad económica donde se desempeña el trabajador.

La evolución trimestral también muestra que el empleo total crece de manera sostenida a lo largo de 2025: de 3.087.238 ocupados en el primer trimestre a 3.297.188 en el cuarto trimestre. En ese proceso, las microempresas mantienen participaciones superiores al 61% en todos los trimestres, mientras que pequeñas y medianas empresas consolidan niveles cercanos al 10% y 3% respectivamente.

Como muestran los datos, el mercado laboral paraguayo descansa, en gran medida, sobre la base de las mipymes. Cualquier estrategia orientada a fortalecer el empleo, mejorar ingresos y promover mayor formalización deberá considerar el peso estructural de este segmento. La sostenibilidad del crecimiento del empleo dependerá, en buena medida, de las condiciones que enfrenten estas unidades productivas para invertir, innovar y expandirse en un entorno económico competitivo.

