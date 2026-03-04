Feprinco reclama falta de comunicación e informes a su representante ante el Consejo de Administración de IPS

La Feprinco se dirigió mediante una nota al consejero representante del sector empleador ante el Consejo de Administración del IPS, José Emilio Argaña Contreras, para reclamarle por no haber comunicado la puesta a disposición de su cargo como consejero.

José Emilio Argaña Contreras fue nombrado en diciembre de 2023 como miembro titular del Consejo de Administración del IPS, en representación de los empleadores y puso a disposición su cargo el 5 de febrero, tras la renuncia de Carlos Pereira. En el motivo de su puesta a disposición, Argaña citó la muerte del trabajador Braulio Vázquez y otras irregularidades que están afectando su nombre, ya que sus reclamos no son atendidos.

Según la Feprinco, que también expresó su seria preocupación ante la crítica situación institucional, administrativa y operativa que atraviesa la previsional, la decisión inconsulta del consejero que representa al gremio, proyecta una señal de fragilidad institucional en un momento particularmente delicado para el IPS.

“El IPS administra recursos provenientes del esfuerzo de empleadores y trabajadores, y por ello exige una conducción caracterizada por responsabilidad, transparencia y coherencia institucional. Los recientes cuestionamientos públicos en torno a procesos licitatorios —incluyendo llamados vinculados al sistema de agendamiento y otros que han sido objeto de intervención por parte de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)—, sumados a la inestabilidad generada en el seno del Consejo de Administración, no hacen sino profundizar la incertidumbre en torno a la gobernanza de la institución", argumentan.

Feprinco reclama renuncia a consejero de IPS

Agregan que esta situación impacta directamente en la percepción de estabilidad y liderazgo que requiere para encarar reformas estructurales impostergables.

“Resulta especialmente preocupante que, desde su asunción en el cargo, Feprinco no haya recibido informes formales de gestión, reportes periódicos ni solicitudes de insumos técnicos o institucionales para la adopción de posiciones en el Consejo. El sector empleador al que usted representa no ha sido convocado a coordinar criterios ni a analizar previamente decisiones de alto impacto. Del mismo modo, consideramos que, antes de poner su cargo a disposición, correspondía una comunicación y consulta previa con la Federación que promovió su postulación”, critican.

También le recriminaron que cuando dio declaraciones a una radio, Argaña manifestó representar a un gremio en particular, cuando su designación respondió a una terna presentada por Feprinco ante el Presidente de la República, Santiago Peña, y el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, en representación del conjunto del sector empleador articulado en la federación, y no de una entidad individual.

Lo que dice el presidente de la Feprinco

Enrique Duarte, presidente de la Federación de la Producción, la Industria y el Comercio (Feprinco), confirmó la molestia del sector empresarial tras enterarse “por la prensa” de que su representante, José Emilio Argaña, puso su cargo a disposición del Ejecutivo sin avisar primero a su gremio.

Subrayó que en los gremios se manejan por principios éticos y las cosas se aclaran frente a frente. “Antes que nada, un representante debe compartir su decisión con la gente que lo nombró”, señaló, subrayando que la conducta de Argaña no fue la adecuada para un cargo de tal relevancia.

Argaña envió informes sobre su gestión en el IPS

Tras el reclamo, Argaña envió un reporte de gestión que abarca desde 2023 hasta la fecha. Actualmente, el equipo técnico de la Federación está analizando esos documentos para verificar si las posiciones tomadas por el consejero fueron las correctas o si ameritan cuestionamientos.

Duarte expresío que más allá de la interna política, a Feprinco le preocupa la realidad que golpea al trabajador. Duarte lamentó que el fondo de salud (maternidad y enfermedad) esté en una situación crítica. “Nuestros colaboradores sufren la falta de medicamentos y turnos que tardan meses”, criticó.

Duarte aclaró que Feprinco no busca “tapar” nada y que actuarán con la misma firmeza si encuentran irregularidades en la gestión de su representante. La idea es concretar una reunión presencial con Argaña para aclarar los puntos pendientes “cara a cara”.