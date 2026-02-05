Carlos Pereira renuncia al Consejo de IPS

Cerca de las 7:00 de este jueves, Carlos Pereira confirmó a ABC Color que “puso su cargo a disposición”.

Hasta el momento, no dio detalles con respecto a los motivos de su renuncia.

Pereira integró el Consejo de Administración del IPS en representación del Ministerio de Trabajo.

Lea más: Pereira pide tranquilidad a jubilados tras críticas al IPS por guiño a banco amigo de Peña

El año pasado también fue el interventor de la Municipalidad de Asunción, y tras su lapidario informe, Óscar “Nenecho” Rodríguez decidió renunciar para no enfrentar la destitución.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

IPS en crisis

Apenas ayer, el presidente del IPS, Jorge Brítez, admitió que pensó en renunciar cuando se dio la muerte de un trabajador por la falta de mantenimiento de una máquina para realizar cateterismo. El mismo aseguró que decidió no hacerlo porque sería de cobardes. Añadió que tiene planeado reunirse con el presidente Santiago Peña cuando este regrese a Paraguay para analizar la situación en la previsional.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Desde todo el país reportan faltantes de medicamentos y profesionales, además de infraestructura que cae a pedazos.

Paralelamente, se critican numerosas y llamativas colocaciones de fondos jubilatorios del IPS en el banco ueno, fuertemente ligado al presidente Santiago Peña.

Lea más: Presidente de IPS analizó renunciar tras muerte de paciente por desperfectos en equipos médicos