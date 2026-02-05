Política
05 de febrero de 2026 - 07:19

Carlos Pereira renuncia al Consejo de IPS

Carlos Pereira también fue el interventor de la gestión de Nenecho Rodriguez en la Municipalidad de Asunción.
Esta mañana, el consejero del Instituto de Previsión Social (IPS) Carlos Pereira confirmó que puso su “cargo a disposición”. Aún no dio a conocer los motivos de su renuncia, pero se da en medio de múltiples quejas ciudadanas e intervenciones por falta de mantenimiento de máquinas esenciales en el Hospital Central y por llamativas colocaciones de fondos en el banco ueno.

Por ABC Color

Cerca de las 7:00 de este jueves, Carlos Pereira confirmó a ABC Color que “puso su cargo a disposición”.

Hasta el momento, no dio detalles con respecto a los motivos de su renuncia.

Pereira integró el Consejo de Administración del IPS en representación del Ministerio de Trabajo.

El año pasado también fue el interventor de la Municipalidad de Asunción, y tras su lapidario informe, Óscar “Nenecho” Rodríguez decidió renunciar para no enfrentar la destitución.

IPS en crisis

Apenas ayer, el presidente del IPS, Jorge Brítez, admitió que pensó en renunciar cuando se dio la muerte de un trabajador por la falta de mantenimiento de una máquina para realizar cateterismo. El mismo aseguró que decidió no hacerlo porque sería de cobardes. Añadió que tiene planeado reunirse con el presidente Santiago Peña cuando este regrese a Paraguay para analizar la situación en la previsional.

Desde todo el país reportan faltantes de medicamentos y profesionales, además de infraestructura que cae a pedazos.

Paralelamente, se critican numerosas y llamativas colocaciones de fondos jubilatorios del IPS en el banco ueno, fuertemente ligado al presidente Santiago Peña.

