Feprinco rechaza día libre por cumpleaños

Mediante un comunicado, desde el gremio empresarial señalaron que en medio de una economía global en tensión, con países compitiendo por inversión, empleo y productividad, en Paraguay se presenta como “gran iniciativa legislativa” un proyecto para otorgar por ley un día libre remunerado por cumpleaños a trabajadores públicos y privados.

Cuestionó que eso se dé mientras que el Instituto de Previsión Social (IPS) colapsa, faltan medicamentos, el transporte público es indigno, el Estado acumula deudas con proveedores y la informalidad sigue creciendo. “Algunos sectores creen que la prioridad es decretar celebraciones obligatorias financiadas por el bolsillo ajeno”, indican.

Lea más: Senadores proponen que el cumpleaños sea feriado para trabajadores públicos y privados

Nueva obligación para los privados

Argumentan que al sector público le costará más gasto permanente y al privado se le impone “una nueva obligación”, como si las empresas fueran una fuente inagotable de recursos disponibles para cada ocurrencia legislativa”.

“Que una empresa otorgue beneficios adicionales debe ser una decisión empresarial, no una imposición legal. No toda necesidad es un derecho. Y no todo derecho puede sostenerse sin productividad que lo financie”, destacan coincidiendo con posturas de otros gremios y asociaciones que también ya se manifestaron sobre el punto.

“Propuesta populista”

Sostienen que este tipo de propuestas son el manual clásico del populismo liviano: medidas simpáticas, aplauso inmediato y cero responsabilidad sobre el impacto económico. Así empiezan los modelos que después terminan pagando generaciones enteras, expresan.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Advierten que feriados por decreto afectan a la productividad

“Paraguay necesita reformas profundas, no leyes simbólicas, que debilitan la competitividad. Sin productividad no hay desarrollo. Y sin responsabilidad fiscal no hay futuro”, concluyen.