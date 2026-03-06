Senadores proponen que el cumpleaños sea feriado para trabajadores públicos y privados

Un grupo de ocho senadores de diversas bancadas presentó este 3 de marzo un proyecto de ley que busca establecer el día de licencia laboral remunerada por cumpleaños. La iniciativa abarca tanto a empleados del sector privado (Código del Trabajo) como a funcionarios públicos (Servicio Civil).

El proyectista de esta ley es el senador Colym Soroka y los que acompañaron son Celeste Amarilla, Eduardo Nakayama, Yolanda Paredes, Lilian Samaniego, Walter Kobylanski, Rafael Filizzola y Arnaldo Samaniego.

El proyecto propone que el trabajador pueda tomarse libre el día de su cumpleaños o el día hábil posterior, avisando con tres días de antelación. Según la exposición de motivos, la medida busca elevar la moral y el sentido de pertenencia de los trabajadores, reconociendo que el bienestar integral es clave para la productividad del país.

En casos donde las necesidades del servicio o razones de fuerza mayor impidan otorgar el descanso, la normativa establece que el empleador deberá compensar al trabajador con el pago equivalente a un jornal diario, asegurando que el beneficio no se pierda.

En el documento exponen que el bienestar integral del trabajador es un pilar fundamental para la productividad y el desarrollo de nuestra nación.

En la actualidad, las políticas de recursos humanos más exitosas a nivel global demuestran que el reconocimiento de fechas significativas, como el día de cumpleaños, genera un alto sentido de pertenencia, eleva la moral y reduce los niveles de estrés laboral.

No gusta a los empresarios

“A la persona que trabaja de lunes a sábado, cada seis años aproximadamente le toca la ronda para que su cumpleaños le toque el fin de semana. Entonces, la ley que yo hice es la siguiente, si es entre semana, queda en acordar con el empleador que si se va a trabajar ese día le toca salario doble o decide no asistir”, comentó el senador Colym Soroka.

Seguido expresó que esto inclusive es una motivación para el trabajador y considera que es una ley que vale la pena. "Les expliqué esta ley a algunos colegas y firmaron conmigo la nota".

El parlamentario señaló que uno de los mayores problemas que tenemos hoy en día en el Paraguay es el tema de la depresión. “Hay gente que quiere pasar con sus padres, con sus hijos y por qué no tener esa posibilidad si es un día de mucha alegría”.

“Esto seguro que no les va a gustar a los empresarios, a los que solo quieren que el empleado trabaje de lunes a lunes”, concluyó.