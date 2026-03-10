ANDE: proyecto para minar Bitcoin con equipos decomisados estará en uno a dos meses

El proyecto en el que se encuentra trabajando la ANDE -que utilizará infraestructura incautada en operativos contra la criptominería ilegal- pretende generar renta propia y aprovechar la energía excedente del país. El director jurídico de la institución, Carlos Nelson Medina, reveló que la estatal está “auscultando” la viabilidad técnica y legal de esta iniciativa.

Según el funcionario, el marco normativo actual, tras la modificación del Artículo 173 del Código Penal, permite que los equipos procesadores decomisados pasen a manos de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico), la cual, a su vez, debe entregarlos a la ANDE.

Sin erogación para la ANDE

Medina enfatizó que la ANDE no prevé realizar inversiones de capital que impliquen gastos directos para la estatal. En su lugar, se estudia la implementación de un concurso público dirigido a empresas que ya poseen contratos de consumo intensivo con la institución.

“Los equipos mineradores están en poder de la ANDE, la energía eléctrica es de la ANDE y ellos (la empresa asociada) harían la parte ya de la operación para generar los Bitcoin, y después convertirlos en efectivo. La ganancia para estas personas sería a partir de la producción que se genera”, explicó Medina.

Bajo este esquema, la estatal eléctrica actuaría como proveedora de la infraestructura y el insumo energético, mientras que el sector privado aportaría el know-how operativo.

Esta sinergia busca blindar a la institución de riesgos operativos y costos de mantenimientos adicionales, según la explicación.

Para mitigar los riesgos asociados a la fluctuación del mercado de criptoactivos, la estrategia institucional no contempla la acumulación o “holding” de Bitcoin.

Según una publicación de Yahoo Finanzas, realizada la semana pasada, se evalúa el uso de herramientas financieras como el mercado de futuros (hedge). Esto permitiría vender la producción de forma anticipada, fijando un precio estable y tratando la operación, en la práctica, como una exportación de energía transformada en valor digital.

En cuanto a la colaboración técnica, Medina aclaró que el memorándum de entendimiento que firmaron con la empresa Morphware es de carácter consultivo y no genera obligaciones económicas. La firma tecnológica brindará orientación y transferencia de conocimientos para el despliegue de aproximadamente 1.500 equipos ASIC que forman parte del proyecto piloto.

La mesa de trabajo que está trabajando en este proyecto, integrada por las gerencias Comercial, Financiera, la Asesoría Legal y la Dirección de Contrataciones, espera tener un panorama definitivo en un plazo de uno a dos meses.

Actualmente, Paraguay representa el 4% del hashrate mundial de Bitcoin, situándose solo detrás de potencias como Estados Unidos, Rusia y China.