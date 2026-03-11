En 2026 se incorporan 17.155 contribuyentes y el 91% pertenece al sector de servicios

La estructura sectorial de los nuevos registros confirma el peso creciente del sector terciario dentro de la economía paraguaya. En tal sentido, 15.636 nuevos contribuyentes, equivalentes al 91% del total, pertenecen a actividades del sector servicios. En contraste, el sector secundario concentra 1.020 registros (6%), mientras que el sector primario suma 499 nuevos contribuyentes (3%). Esta distribución refleja una economía cada vez más orientada hacia servicios comerciales, profesionales y actividades urbanas.

El perfil de los nuevos inscriptos también evidencia el protagonismo del trabajo independiente y del emprendimiento individual. Del total de registros incorporados al sistema tributario, 14.861 corresponden a personas físicas, lo que representa 87% de los nuevos contribuyentes. Por su parte, las personas jurídicas suman 2.294 registros, equivalentes al 13% restante. El patrón sugiere que la formalización tributaria se está expandiendo, principalmente, a través de profesionales independientes, pequeños comerciantes y microemprendimientos.

En tanto que la distribución geográfica de los nuevos registros muestra una fuerte concentración en los principales centros urbanos del país. El departamento Central lidera la incorporación de contribuyentes con 4.872 registros (28%), seguido por Capital con 2.869 (17%) y Alto Paraná con 2.200 (13%). En conjunto, estas tres regiones concentran más de la mitad de los nuevos registros tributarios del país. Otros departamentos con una participación relevante son Itapúa con 1.166 registros (7%), Caaguazú con 993 (6%) y San Pedro con 824 (5%).

El análisis por tipo de actividad económica permite observar con mayor precisión la estructura productiva de los nuevos contribuyentes. Dentro del sector servicios, las actividades vinculadas a servicios a los hogares concentran 9.474 registros, equivalentes al 55% del total, lo que las convierte en el principal motor de formalización. A este segmento le siguen el comercio con 2.617 registros (15%) y los servicios a empresas con 1.774 (10%), actividades que como se mencionaba, reflejan la expansión del comercio minorista, la prestación de servicios profesionales y la economía de servicios urbanos.

Otros rubros con participación significativa incluyen transportes con 549 registros (3%), construcción con 481 (3%) y agricultura con 401 registros (2%). Asimismo, se observa presencia de nuevas inscripciones en sectores como intermediación financiera (344), restaurantes y hoteles (271), alquiler de viviendas (219) y telecomunicaciones e información (190), lo que evidencia la diversidad de actividades económicas que ingresan al sistema tributario.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En contraste, las actividades industriales y manufactureras presentan una participación relativamente menor dentro de las nuevas inscripciones. Sectores como productos metálicos, textiles, papel, químicos o madera registran niveles de incorporación más reducidos, mientras que actividades primarias como ganadería, pesca o minería muestran una presencia marginal dentro del total de nuevos contribuyentes.

En conjunto, los datos sugieren que el crecimiento del padrón tributario en Paraguay está impulsado por la formalización de pequeñas actividades económicas, especialmente en el ámbito de los servicios y del comercio. Este proceso refleja la evolución de la estructura productiva del país y plantea desafíos importantes para la Administración Tributaria en materia de fiscalización, digitalización y ampliación sostenida de la base impositiva.

* Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones.