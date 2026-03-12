Caja Fiscal: alertan que ajustes impositivos serían “muy malos” para las inversiones

El miércoles en el Senado durante el tratamiento de la reforma de la Caja Fiscal, el senador Silvio Ovelar planteo elevar impuestos para sostener la economía nacional.

Al respecto, el presidente de la Cámara Paraguaya de Procesadores de Oleaginosas y Cereales (Cappro), Raúl Valdez, mencionó que "existe preocupación" desde el gremio, ya que las propuestas de solución no satisfacen la problemática ni las necesidades a largo plazo.

Lea más: Caja fiscal: cartismo temía otro “Marzo Paraguayo”, afirma Silvio Ovelar

Señaló que están “muy preocupados” por los comentarios relacionados con posibles ajustes en la estructura impositiva, más todavía considerando que gran parte de la atracción de capital extranjero que hoy tiene el país se basa en esos atractivos.

Cambiar reglas de juego sería “muy malo”

En ese sentido, consideró que cambiar las reglas de juego sería “muy malo para el atractivo” de los inversores que se espera atraer al país.

“En definitiva, desde nuestra perspectiva, no se está atacando el problema de fondo. En el corto plazo podría haber un alivio, pero el síntoma podría volver. Creo que no se están abordando las cuestiones estructurales, sino más bien aspectos coyunturales que podrían aliviar en el corto tiempo, pero que no solucionan el problema de largo plazo”, explicó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Cuidar el gasto público

Para el titular de la Cappro, lo más importante es cuidar el gasto público antes de empezar a profundizar en cualquier otra medida.

Añadió que se debería ser lo suficientemente responsable y hablar sobre el uso de los recursos y la reestructuración de los gastos públicos.

Aseguró que, a partir de allí, con esa responsabilidad sobre el presupuesto y el gasto, se debería “pensar nuevamente en un modelo de país” y, desde esa base, construir una reforma.

Lea más: Video: “Beto” Ovelar plantea subir impuestos para lograr “grandes transformaciones”

Remarcó que existen conversaciones previas y ajustes estructurales que deben darse antes de hablar de cualquier otro tipo de acción sobre el sistema tributario.

Comprometer el modelo país

“Esto va mucho más allá de un sector o de una industria; se habla de un modelo de país y es algo que afectará a todas las generaciones futuras y podría comprometer el crecimiento que se está proyectando”, sostuvo.