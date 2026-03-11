Video: “Beto” Ovelar plantea subir impuestos para lograr “grandes transformaciones”

Durante el debate en torno a la reforma de la Caja Fiscal el senador oficialista Silvio “Beto” Ovelar manifestó abiertamente que el Gobierno debe cambiar su enfoque sobre la economía nacional, ya que a su criterio, el sistema tributario es “insostenible”.

Según Ovelar, se debe considerar elevar la carga impositiva, ya que en caso contrario, supuestamente el Estado no contaría con los recursos necesarios para “grandes transformaciones” a nivel país.

“En algún momento tenemos que aumentar la carga impositiva; de lo contrario no vamos a poder llevar adelante las grandes transformaciones”, alegó, pese a que el Ejecutivo había mencionado en reiteradas ocasiones sobre que no subirían los impuestos.

Como parte de su argumento, sostuvo que “los que ganan más tienen que tributar más”, inclusive sin descartar una modificación el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC). “No importe a quién afecte, si queremos un país desarrollado, tenemos que hacer esa modificación”, concluyó.

