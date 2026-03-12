Con US$ 150 millones, BID, BEI y UE financian a la ANDE

La Unión Europea, el Banco Europero de Inversiones (BEI), Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Unión Europea (UE) apoyan con 150 millones de dólares la modernización de la red eléctrica de la ANDE. El proyecto principal consiste en la construcción de la nueva subestación Emboscada, de 500/220 kV, además de las líneas de transmisión asociadas.

Según el comunicado oficial de los organismos financieros, estas obras tienen como objetivo aumentar la capacidad y confiabilidad del Sistema Interconectado Nacional, con énfasis en las áreas que actualmente concentran más de dos tercios del consumo eléctrico del país.

La estructura del financiamiento establece que el BEI y el BID prestarán 70 millones de dólares cada uno a través de operaciones de inversión. Este monto se complementa con una donación de la Unión Europea de hasta 10 millones de euros.

La Administración Nacional de Electricidad (ANDE) actuará como la entidad promotora y prestataria del proyecto, mientras que el Estado paraguayo operará como garante de la transacción.

Las estimaciones técnicas señalan que, una vez en funcionamiento, la nueva infraestructura permitirá cubrir la demanda adicional de aproximadamente 1.500 familias. Para el año 2030 se prevé que las mejoras beneficien a un total de 2.670.796 habitantes.

El acuerdo también contempla la asignación de recursos para la digitalización de la gestión del servicio y el fortalecimiento de los procedimientos ambientales y sociales de la institución eléctrica estatal.

Esta iniciativa se integra a la estrategia de inversión Global Gateway de la UE y busca dar cumplimiento a los planes de energía a largo plazo del gobierno paraguayo. Bajo el esquema de trabajo conjunto, el BID ejercerá como financiador principal para la implementación de los procedimientos operativos del proyecto.