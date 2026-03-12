ANDE busca rentabilizar su “botín”: tiene 2.500 máquinas para Bitcoin

La ANDE avanza en los detalles técnicos y legales para incursionar en la minería de Bitcoin. Según datos revelados por el director jurídico de la empresa estatal, Carlos Nelson Medina, la institución cuenta actualmente con 2.549 máquinas decomisadas, listas para ser integradas a un proyecto piloto.

Sin embargo, el potencial de la “granja cripto” estatal es mucho mayor. En depósitos del Ministerio Público se encuentran otras 5.364 máquinas adicionales, sumadas a un total de 62 transformadores (14 en poder de la ANDE y 48 de la Fiscalía), que fueron retirados de conexiones clandestinas en distintos puntos del país.

ANDE alianza con sector privado

Para evitar que la iniciativa represente una erogación presupuestaria para el Estado, la estrategia institucional apunta a un modelo de concurso público. Bajo este esquema, la ANDE proveería la infraestructura incautada y el insumo energético, mientras que empresas del sector privado —que ya posean contratos de consumo intensivo con la estatal— se encargarían de la operatividad y el mantenimiento. Así lo explicó anteriormente el director jurídico de la institución.

“Los equipos están en poder de la ANDE, la energía es de la ANDE y el socio privado haría la operación para generar los bitcoin y convertirlos en efectivo“, explicó Medina, subrayando que la ganancia de los privados provendría directamente de un porcentaje de la producción generada.

Para mitigar riesgos, se planea utilizar herramientas financieras, como el mercado de futuros (hedge). Esta modalidad permitiría vender la producción de forma anticipada, fijando un precio estable y tratando la operación, en términos contables y prácticos, como una exportación de energía transformada en valor digital.

La ANDE ya firmó un memorándum de entendimiento con la firma tecnológica Morphware, de carácter consultivo, para recibir transferencia de conocimientos en el despliegue de los primeros 1.500 equipos ASIC.

Según publicaciones, Paraguay ya representa el 4% del hashrate mundial de Bitcoin, posicionándose globalmente detrás de gigantes como Estados Unidos, Rusia y China.

La mesa que trabaja en este proyecto de la ANDE, integrada por las gerencias Comercial, Financiera y la Asesoría Legal, prevé tener una definición sobre la viabilidad final de este plan en un plazo de 30 a 60 días, según anunció el Dr. Medina.

¿Qué es y cómo se produce el Bitcoin?

La red Bitcoin (BTC) está compuesta por miles de computadoras conectadas entre sí (llamadas nodos), que verifican y registran todas las transacciones en un libro público e inalterable llamado blockchain. Estos nodos no son las máquinas mineras, sino los validadores de transacciones y de la creación de nuevos bitcoins, escribió el director de Penguin Group, Bruno Vaccotti, en el suplemento económico de ABC en 2025.

Explicaba entonces que cada vez que alguien envía bitcoins, esa transacción debe ser validada y agregada a un bloque. Aquí entra en juego el rol clave de la minería.

Las máquinas mineras, utilizadas en los centros de datos de minería, son computadoras muy potentes y específicas (ASICs) diseñadas exclusivamente para resolver un problema matemático complejo. Estas máquinas no tienen otra finalidad: no poseen un sistema operativo como Windows, iOS o Linux, y su tarea es tan específica que requieren una computadora convencional para programarlas. Esto las hace altamente eficientes en el uso de energía y recursos para cumplir su único objetivo.

La máquina minera que logra resolver primero este problema matemático gana el derecho a escribir un nuevo bloque en la blockchain y, como recompensa, recibe actualmente 3.125 bitcoins. Esta recompensa se reduce cada cuatro años en un evento programado llamado halving, establecido desde el inicio por el protocolo de BTC, que se ha cumplido desde 2009 y que permite regular de manera predecible la emisión de nuevos BTC.

Los bloques se generan cada 10 minutos, y ese tiempo se ajusta cada 2016 bloques (cada dos semanas), modificando la dificultad de los cálculos para mantener el promedio de 10 min. por bloque. Esto significa que, a nivel global, se liberan diariamente 144 bloques, que equivale a 450 bitcoins, distribuidos entre todos los centros de minería del mundo.