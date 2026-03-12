Deuda con proveedores reduce retenciones y le resta US$ 6 millones a la recaudación

Es de precisar que, cada vez que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) realiza pagos a proveedores, el Tesoro actúa como agente de retención de impuestos. En estas operaciones se descuenta el 30% del IVA, equivalente al 3% del monto facturado, y el 4% del Impuesto a la Renta Empresarial (IRE), correspondiente al 4% del 10% del tributo. Las retenciones son posteriormente transferidas a la DNIT y constituyen una fuente importante de ingresos tributarios vinculados directamente al gasto público. En consecuencia, el nivel de recaudación generado por este mecanismo depende del ritmo de ejecución de pagos del Estado.

Al primer bimestre del año se observa una reducción significativa en el mencionado componente de la recaudación. De acuerdo con datos oficiales, entre enero y febrero de 2026 las retenciones realizadas por el MEF alcanzaron G. 105.030 millones, frente a G. 143.905 millones registrados en el mismo periodo de 2025. La diferencia equivale a una caída de G. 38.874 millones, es decir, una reducción de 27%. En términos aproximados, esto representa cerca de US$ 6 millones menos de ingresos tributarios en comparación con el año anterior.

El detalle mensual confirma esta tendencia. En enero de 2026 las retenciones sumaron G. 69.952 millones, cifra 22% inferior a los G. 89.620 millones registrados en mismo periodo de 2025. En febrero la caída fue todavía más marcada: las retenciones alcanzaron G. 35.078 millones, lo que implicó una disminución de 35% frente a los G. 54.285 millones del mismo mes del año pasado.

La comparación con años anteriores refuerza aún más esta lectura. En el primer bimestre de 2024 las retenciones vinculadas a pagos del Estado habían alcanzado G. 238.879 millones. Al contrastar este nivel con el observado en 2026, el descenso acumulado supera los G. 133.800 millones, lo que equivale a más de US$ 20 millones. Este comportamiento sugiere que una parte relevante de los pagos a proveedores del Estado no se ejecutó al mismo ritmo que en años anteriores. Cuando el Tesoro reduce o posterga la cancelación de compromisos como viene ocurriendo desde el 2025 con el impago de la deuda a sectores de la construcción y farmacéuticas que rondan los US$ 1.000 millones, automáticamente disminuyen las retenciones impositivas asociadas a esos pagos.

Al mencionado factor se suma el impacto del tipo de cambio sobre la recaudación aduanera. Los impuestos asociados al comercio exterior se calculan sobre operaciones que suelen expresarse en dólares, pero se pagan en guaraníes. Cuando la divisa pierde valor frente a la moneda local, el monto recaudado en nacional disminuye incluso si el volumen de importaciones se mantiene o aumenta.

Durante febrero de 2025 el tipo de cambio se ubicaba cerca de 7.900 guaraníes por dólar, mientras que un año después la cotización se situó en un rango aproximado de 6.500 a 6.600 guaraníes. Esta diferencia implicó una depreciación del dólar superior al 18% frente al guaraní. Como consecuencia, el valor de las importaciones convertido a moneda local resulta menor y reduce la base imponible sobre la cual se liquidan los tributos aduaneros.

A pesar de este efecto cambiario, el comercio exterior mantiene una dinámica favorable. El valor imponible medido en moneda extranjera registró un aumento de 4,1%, lo que indica que el volumen de operaciones continúa creciendo. Sin embargo, al convertir esos montos a guaraníes para el pago efectivo de los tributos, se observa una reducción cercana al 13% en la base imponible, tal como revelan los datos oficiales.

En conjunto y a modo de remarcar, la evolución de la recaudación en el inicio de 2026 refleja la interacción de dos elementos clave: el efecto cambiario sobre los tributos vinculados al comercio exterior y la menor generación de ingresos fiscales derivada de las retenciones asociadas a pagos del Estado. Ambos factores ayudan a comprender por qué, a pesar de que algunos indicadores de actividad muestran señales de crecimiento, la recaudación presenta un comportamiento más moderado en el primer bimestre del año.

En el suplemento económico de este domingo se abordará con mayor profundidad la dinámica que han tenido los ingresos tributarios, el impacto de la deuda del Estado y las perspectivas para este año 2026.

* Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones.