Asamblea del BID: impulsan “APP” entre empresas para atraer inversiones regionales

En la apertura del Foro Empresarial del BID, realizado el último jueves, el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Carlos Fernández Valdovinos, destacó que el Gobierno paraguayo apostó al concepto de BID 2.0. Explicó que este modelo es relevante a medida que los países se desarrollan y crecen, y que Paraguay hoy tiene el privilegio de acceder a los mercados financieros internacionales y emitir deuda en guaraníes, con plazos razonables

Añadió que es necesario que los organismos multilaterales se adapten a los nuevos escenarios. Aclaró empero que que el modelo tradicional de acudir al sector público para financiar infraestructura -caminos, agua y saneamiento- o par afortalecer capacidades de gestión es un esquema que sigue siendo válido para muchos países.

Lea más: Asamblea del BID en Paraguay: Señalan que la integración digital es clave para controles en Hidrovía

Adaptarse a nuevos esenarios

“Pero aquellos que tenemos el privilegio de ir a los mercados internacionales debemos repensar el modelo, y que la forma correcta es enfatizar el apoyo al sector privado”, apuntó.

Dijo también que ese camino, que conduce a Paraguay hacia una “mayor maduración financiera” al poder respaldarse en la experiencia de BID Invest, que abrirá puertas, otorgará credibilidad a aquellas empresas que acceden a este mecanismo y permitirá, más adelante, que “puedan graduarse” y tener el acceso que hoy dispone el nuestra nación a nivel internacional.

“El sector privadao no sabe dónde están las oportundidades”

Fernández sostuvo que cuando recibe consultas sobre dónde invertir o qué hacer en Paraguay o en América Latina, los servidores públicos deben reconocer que muchas veces el sector privado no sabe dónde se encuentran las oportunidades de inversión en cada uno de estos países.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Nosotros debemos seguir construyendo un campo de juego que permita que el sector privado juegue el partido. El énfasis de esta asamblea es cambiar la dinámica y dar mayores oportunidades para que los privados se den a conocer y hagan negocios”, indicó.

Destacó que existen oportunidades para el sector privado en la región, sin embargo, destacó que no será el Gobierno el que juegue el partido.

Lea más: El BID apunta al sector privado para acompañar el crecimiento de Paraguay

APP: Alianza Privada-Privada

Finalmente manifestó su optimismo respecto a la generación de APP, pero no en el sentido tradicional de alianza público-privada, sino de asociaciones privadas entre empresas de diferentes países de la región, que permitan alcanzar el objetivo de crecimiento económico, generar empleo digno y mejorar el bienestar de los ciudadanos.