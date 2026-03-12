Asamblea del BID en Paraguay: Señalan que la integración digital es clave para controles en Hidrovía

Durante el panel denominado “Reimaginar la integración regional” en el marco de las reuniones anuales del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en nuestro país, Raúl Valdez, titular de la Cámara Paraguaya de Procesadoras de Oleaginosas (Cappro) habló sobre los desafíos que hoy se presentan a países como el nuestro en la integración regional.

La competitividad es el desafío, la oportunidad es el acceso. Y para un país mediterráneo que depende de sus vecinos para acceder a puertos de trasbordo, el punto central es la integración como eje de competitividad para unir a una de las regiones productivas más ricas del mundo“, señaló.

En ese sentido, comentó que el corazón de este engranaje logístico es la Hidrovía Paraguay-Paraná, una arteria de más de 3.400 kilómetros que conecta a cinco naciones y por la cual se moviliza el 80% del comercio exterior paraguayo.

Dijo además que gracias a un marco regulatorio sólido derivado del Tratado de Santa Cruz de la Sierra y a una integración física efectiva, Paraguay lidera hoy el sector con la mayor flota de barcazas de la región. Sin embargo, reconoció que persisten desafíos críticos: “Seguimos manejando un montón de trámites burocráticos que no aportan ningún tipo de valor”, afirmó, señalando que la integración digital es la asignatura pendiente para estandarizar los controles entre los cinco países del sistema.

Como respuesta a estos retos, mencionó que se busca articular un trabajo conjunto entre el sector público, el privado y la colaboración del BID para modernizar la industria fluvial y naval del país, con el objetivo de crear una nueva Marina Mercante bajo un régimen de regulación moderna que podría posicionar a Paraguay como un caso de estudio global.

Nomas transnacionales

Por otra parte, expertos también debatieron en el seminario “Mercados y Desarrollo” sobre la necesidad de contar con normativas transnacionales armonizadas, un diálogo constante entre los países y el apoyo continuo de organismos globales en la supervisión de los controles que permitan fortalecer la competencia entre las empresas y finalmente redunde en beneficio de las personas. Los foros y conferencias prosiguen hoy en la Conmebol de Luque.

Sesiones de gobernadores del BID arrancan hoy

El desafío de la presente Asamblea de Gobernadores del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (Grupo BID) es impulsar al sector privado para generar negocios y crear más oportunidades laborales en la región, señaló ayer el ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos en el marco de las reuniones anuales y Asamblea de Gobernadores que se realiza en nuestro país hasta el sábado 14 de marzo. En la fecha arranca oficialmente la sesión plenaria de los gobernadores del BID representados por ministros y líderes de Economía de los 48 países miembros. Esta sesión será cerrada en horas de la tarde.

Mientras que por la mañana, tendrá lugar la conferencia de alto nivel “Desbloqueando la inversión y el crecimiento en el marco del acuerdo UE-Mercosur” que contará con la presencia del presidente de la República Santiago Peña, el ministro Carlos Fernández Valdovinos y el titular del BID Ilan Goldfajn.

Tras la firma del Acuerdo Unión Europea–Mercosur, la atención gira ahora en torno a la implementación eficaz y la coordinación mejorada para aprovechar las oportunidades de integración regional e inversión. Este diálogo público-privado de alto nivel se centrará en la manera en que, con el Grupo BID como facilitador estratégico, una coordinación más estrecha entre los gobiernos y el sector privado puede plasmar el acuerdo en resultados concretos, resalta parte del programa.

Seguidamente se desarrollará el Foro Empresarial, “Aprovechar las oportunidades, estimular el crecimiento”, que reunirá a líderes empresariales, inversionistas y actores clave para examinar cómo la innovación, la inversión y las sinergias público-privadas, facilitadas por el Grupo BID, pueden impulsar el crecimiento y ampliar las oportunidades.