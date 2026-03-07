Flexibilizar tope fiscal, ¿una alternativa viable para Paraguay?

Milton Von Hesse La Serna fue ministro de Vivienda del Perú y vendrá a Paraguay, traído por la Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa), para la Constructecnia 2026. Dará una conferencia sobre cómo abordar un equilibrio entre las necesidades de inversión pública y el tope fiscal.

En conversación con la prensa, explicó que si bien los países establecen límites al déficit fiscal y al gasto público para preservar la sostenibilidad de sus finanzas, esos mismos límites pueden convertirse en un obstáculo cuando la economía necesita estímulo.

Como echar combustible al fuego

“En un contexto de recesión económica, ser muy estricto con la regla fiscal puede ser como echar combustible al fuego y empeorar la recesión. Hay que analizar cada caso para que, eventualmente, los déficits puedan ser flexibles cuando tengan que ser flexibles”, dijo.

El economista disertará sobre inversión en infraestructura en un contexto de estrechez fiscal durante la Feria Constructecnia 2026, que se realizará en mayo próximo en Asunción. Lo trae Cavialpa, gremio que viene advirtiendo que el tope del 1,5% del PIB para el déficit fiscal, establecido por la Ley de Responsabilidad Fiscal, está afectando el flujo de pagos a las empresas constructoras.

“Para tener buena salud presupuestaria y económica, el gasto público no puede exceder ciertos parámetros. Pero en ese contexto, la inversión en infraestructura se ve afectada porque no se puede invertir al ritmo que demandan las obras públicas”, indicó Von Hesse.

No se trata de irresponsabiliad fiscal

Remarcó que las políticas de responsabilidad fiscal son necesarias, ya que no es sostenible mantener en el tiempo un nivel de gasto superior a los ingresos. No obstante, insistió en que su aplicación debe evaluarse según el contexto macroeconómico de cada país.

“En determinadas situaciones puede ser mejor soltar un poco las reglas fiscales y expandir el gasto. Pero son soluciones que deben basarse en un diagnóstico previo de cada país”, aclaró.

Líneas de acción propuestas

Como alternativas para sostener la inversión en infraestructura en un escenario de restricciones fiscales, el especialista plantea tres líneas de acción: promover más alianzas público-privadas, fortalecer la planificación estratégica para priorizar obras según su impacto y aplicar mecanismos de obras a cuenta de impuestos. Este último esquema permite que grandes empresas financien la construcción de rutas, colegios, hospitales, sistemas de agua, etc. y luego recuperen la inversión mediante créditos fiscales.

Cavialpa pide equilibrio entre déficit e inversión

El presidente de la Cavialpa, Paul Sarubbi, sostuvo que el país debe encontrar un equilibrio entre el cumplimiento del tope fiscal y el sostenimiento de la inversión pública. Afirmó que para ajustarse a la meta del 1,5% del déficit, el Estado está acumulando atrasos con las empresas proveedoras.

“Para poder cumplir esas metas, el Estado está incumpliendo con las empresas de construcción de obras públicas, con los proveedores de medicamentos y con los demás diferentes proveedores de los diferentes entes”, señaló.

Reconoció que la Ley de Responsabilidad Fiscal es una herramienta sana y que el tope del 1,5% fue uno de los compromisos asumidos en el camino hacia el grado de inversión. Sin embargo, consideró que actualmente no están dadas las condiciones para cumplir estrictamente con ese límite sin afectar al sector productivo.

“Tiene que haber un equilibrio entre esos indicadores macroeconómicos y la inversión que hay que hacer para que el país pueda seguir creciendo sostenidamente”, sostuvo. Recordó que el déficit de infraestructura en Paraguay ronda los US$ 30.000 millones y advirtió que será imposible reducir esa brecha si no se regularizan los pagos y se garantiza la continuidad de las obras públicas.

Conferencia gratuita en Constructecnia

La 26° Feria Internacional de Equipamientos, Maquinarias y Materiales de Construcción – Constructecnia se desarrollará del 21 al 24 de mayo de 2026 en la Conmebol. En su edición anterior, el evento generó alrededor de US$ 35 millones en intención de negocios y reunió a cerca de 300 empresas y entre 22.000 y 25.000 visitantes.

Habrá ruedas de negocios, capacitaciones técnicas y paneles con representantes de gremios, profesionales del sector y académicos, acceso gratuito.

Además de Von Hesse, participará el exministro de Energía y Minas del Perú, Rómulo Mucha Mamani, quien abordará el potencial del sector minero en Paraguay. Entre los expositores internacionales confirmados también figura el arquitecto colombiano Gustavo Restrepo, junto a otros profesionales nacionales y extranjeros.