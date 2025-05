El horno de clínker de la INC vuelve a parar a solo semanas de su mantenimiento anual

La Industria Nacional del Cemento (INC), dirigida por Gerardo Guerrero Agusti, volvió a detener la producción de clínker en su planta de Vallemí (Concepción) desde el pasado martes, debido a graves problemas técnicos en su horno. Fuentes de la planta confirmaron que la máquina tuvo que ser parada nuevamente.

La producción de este insumo esencial para la elaboración de cemento se había reanudado hace poco, tras una parada anual programada por mantenimiento, en el primer trimestre del año, según había informado el titular de la estatal.

Sin embargo, debió volver a detenerse por desgaste de los ladrillos refractarios, aparentemente debido a la mala calidad de los materiales utilizados en la última intervención, según fuentes internas. Tras el mantenimiento, la planta ya debía estar produciendo continuamente por al menos 10 meses, pero esto no ocurrió.

La respuesta de la INC

Hasta el miércoles último, el horno estaba en proceso de enfriamiento para realizar un diagnóstico general, según los datos de los obreros de la planta. Desde el Departamento de Comunicaciones de la empresa informaron que se trató de nuevo de un “paro programado”, aunque no brindaron detalles específicos sobre las fallas registradas.

“El martes se realizó un paro programado post-mantenimiento para hacer ajustes en el área de molienda de crudo y en el sector refractario. Son ajustes necesarios para garantizar la continuidad del funcionamiento del horno. Se estima que volvería a arrancar el viernes 2 de mayo”, informaron desde la dependencia.

Consultados sobre un posible colapso de los ladrillos debido al uso de materiales de baja calidad, voceros de la empresa negaron que se haya producido tal situación y aseguraron que “solo se trata de ajustes técnicos necesarios”.

Esta nueva interrupción se da en un contexto de fuertes reclamos por parte de distribuidores ante la escasez de cemento en la estatal. Fuentes de la planta de Villeta señalaron que el despacho de cemento comienza recién al mediodía porque no llegaban a la cantidad necesaria para la entrega. La estatal actualmente tiene solo 33% del mercado, según indicaron en su momento.

La estatal sigue comprando clínker ante su baja producción

La INC reactivó la entrega de cemento puzolánico desde su planta de Villeta a mediados de abril, tras la llegada de clínker adquirido externamente, ya que la producción en Vallemí estaba detenida por mantenimiento. Sin embargo, la distribución seguía siendo limitada, según fuentes del sector.

Para paliar la falta de producción propia, la estatal había adjudicado la compra de clínker a la empresa Monte Alegre, representada por Emanuelle Maedy Hoeckle Alfaro, por G. 32.880 millones, para el suministro de hasta 30.000 toneladas.

Esta compra se realizó porque la INC no logra operar a su capacidad máxima para autoabastecerse antes de la parada anual del horno, por lo que continúa comprando clínker en grandes cantidades. No se ha aclarado si el insumo adquirido fue importado o comprado a otra cementera local.

Fábrica no llega a su capacidad de producción

Según la Contraloría General de la República (CGR), la capacidad nominal de producción de clínker de la INC es de 600.000 toneladas al año. Sin embargo, en 2023 solo produjo 271.417 toneladas, frente a las 408.769 del año anterior. A pesar del aumento del 51%, no se alcanzó la capacidad total, lo que obliga a seguir comprando el insumo.

Además, la continuidad de estas compras evidencia el fracaso de la inversión de US$ 80 millones, provenientes de la colocación de bonos soberanos, realizada en gran parte durante el gobierno de Horacio Cartes. Esta inversión tenía como objetivo precisamente aumentar la capacidad de producción de clínker en Vallemí.

A consecuencia de la baja producción, la INC no puede cumplir con la promesa de despachar 90.000 bolsas de cemento por día. Actualmente, con suerte, entrega entre 35.000 y 50.000 bolsas diarias.