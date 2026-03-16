BID evalúa con ANDE avances de los proyectos que financia

El encuentro de evaluación de los avances de los proyectos que lleva adelante la ANDE con financiamiento del BID fue encabezado el viernes último por el presidente de la empresa estatal eléctrica Ing. Félix Sosa, y participaron el jefe de la División de Energía del BID, Marcelino Madrigal; el representante del Grupo BID en Paraguay, Alonso Chaverri-Suárez, así como la especialista senior de Energía del BID, Verónica Prado.

Algunos de los proyectos que analizaron fueron: la Línea de Transmisión 500 kV Yguazú – Valenzuela, que conectará la subestación Yguazú (Alto Paraná) con la subestación Valenzuela (Cordillera) mediante una línea de 500 kV en doble circuito, cuyo contrato fue adjudicado al consorcio Rieder‑Incomisa bajo la licitación LPI 1684/24.

También la construcción del segundo circuito, de 500 kV, Margen Derecha Itaipú – Villa Hayes, actualmente en proceso licitatorio, que unirá Margen Derecha de la central binacional con la subestación Villa Hayes.

Asimismo revisaron en qué estado se encuentra la revitalización y modernización de la Central Hidroeléctrica Acaray, cuyo objetivo es extender su vida útil, mejorar su disponibilidad operativa y aumentar la confiabilidad y capacidad de generación.

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También examinaron el Programa de Expansión del Sistema de Transmisión de Alta Tensión y de Fortalecimiento Institucional – Fase III, que incluye la construcción de la subestación Emboscada 500/220 kV y de obras complementarias de transmisión, financiadas a través del contrato de préstamo firmado el día jueves 12 de marzo, entre la ANDE y el BID.

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En ese sentido, cabe recordar que la semana pasada informaron que la Unión Europea, el Banco Europero de Inversiones (BEI), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Unión Europea (UE) apoyarán con 150 millones de dólares la modernización de la red eléctrica de la ANDE.

Informan que también evaluaron nuevos proyectos que financiables para el BID, como la parte del Plan Maestro de Transmisión de la ANDE para el periodo 2024‑2033. “Serán inversiones estratégicas para el desarrollo del sistema eléctrico nacional, en lo que respecta a completar el sistema de transmisión de extra alta tensión (500 kV)”, según la estatal eléctrica.

Por parte de la ANDE participaron, además del presidente, el gerente técnico, Ing. Tito Ocáriz; el gerente comercial, Ing. Hugo Rolón; y el director de Planificación y Estudios, Ing. Francisco Escudero.

“Es importante señalar que estas reuniones bilaterales son fundamentales para garantizar el avance de los proyectos que incrementarán la capacidad de transmisión y generación, mejorarán la eficiencia, reducirán pérdidas y beneficiarán directamente a la ciudadanía, contribuyendo con el desarrollo económico del país”, destaca la publicación de la ANDE sobre el encuentro de referenicia.