Mipymes esperan cambios en el acceso al crédito tras la “guerra a la usura” anunciada por el MIC

Uno de los temas que forman parte de la agenda de las nuevas autoridades del Ministro de Industria y Comercio (MIC) es la “guerra a la usura”. Al asumir el cargo, el titular de la cartera de Industria y Comercio, Marco Riquelme, afirmó que el límite para el sector de las mipymes no puede estar “marcado por tasas usurarias” sino por el contrario, “no existe revolución industrial” sin financiamiento.

En ese sentido, la presidenta de la Asociación de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Asomipymes), Guillermina Coronel de Imlach, comentó a ABC que el gremio ve con esperanza que se avance en cambios que permitan combatir el sistema de usura.

Explicó que muchas microempresas no tienen acceso al crédito porque las entidades bancarias exigen numerosos requisitos para otorgar incluso préstamos pequeños, como de G. 10 millones.

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Acceder al mercado formal

Señaló que, ante estas exigencias, muchos microempresarios o emprendedores que recién inician no pueden acceder al sistema financiero formal y terminan recurriendo al mercado informal, donde no se exige documentación, pero se cobran intereses que pueden llegar hasta el 100%.

“Entonces vemos con buenos ojos esta postura del MIC. El ministro Marco Riquelme viene del sector industrial, conoce cómo funciona el sector y en varias ocasiones mostró su posición de apoyo a las mipymes”, afirmó.

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“Javier Giménez mojó la camiseta por las mipymes”

Agregó que espera que la actual administración continúe con la línea impulsada por el anterior ministro del MIC, Javier Giménez.

“Seguirá la línea del anterior ministro, que mojó la camiseta por las microempresas y fue clave para que salga la Ley Mipymes. Creo que la situación del rubro irá mejorando paulatinamente”, sostuvo.

El año pasado, el Gobierno oficializó la reglamentación de la Ley N.º 7444/2025 denominada “Cédula Mipymes”, que es una normativa que facilita la formalización y promueve el acceso al crédito para las micro, pequeñas y medianas empresas.

Con esta nueva disposición, las mipymes tendrán la oportunidad no solo de formalizarse mediante procesos simples y digitales, sino también de mantenerse por más años en el mercado, según apuntó Imlach.

No bstante, aún queda camino por recorrer porque las nuevas disposiciones aún no están cumpliéndose, según lo explicado.

Cédula mipymes: seis meses y aún no funciona

La presidenta del gremio manifestó que la antigua Cédula Mipymes no incluía los beneficios que ahora otorga la nueva ley, en la cual se modificaron artículos para que las empresas que inicien sus actividades no tengan que pagar impuestos durante los primeros tres años. A partir del cuarto año accederán a un 75% de descuento para las microempresas y a un 50% para las pequeñas empresas.

La aplicación plena de la Cédula Mipymes requiere la participación de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), el Ministerio de Industria y Comercio (MIC), el Instituto de Previsión Social (IPS) y el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

En este punto, desde el gremio señalaron que existían algunos cuestionamientos, especialmente con el Ministerio de Trabajo y el IPS, que todavía no estaban logrando integrar en sus sistemas las disposiciones de la nueva normativa.

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Reunión con Ministerio del Trabajo

“Al fin el Ministerio de Trabajo se dio cuenta de lo que nosotros habíamos propuesto en un 80% y esta semana ya están convocando a una mesa de trabajo para definir cómo va a quedar”, comentó.

Indicó que la preocupación del gremio es que la Cédula Mipymes que se oficializó el año pasado y contemplaba un plazo de tres meses para comenzar a funcionar, aún sigue sin estar operativa y que los emprendedores que cuentan con la cédula desde hace más de seis meses aún no logran acceder a los beneficios estipulados.

“Este punto queríamos que se analice y se revise, para que el acceso a los beneficios de la Cédula Mipymes sea desde el momento en que se firma el contrato. Todo esto se profundizará en una mesa de trabajo”, adelantó.

Finalmente, reiteró que la situación será analizada esta semana en una reunión en la que se buscará poner sobre la mesa estas dificultades y avanzar en soluciones.