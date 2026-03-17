Precio de combustible en Petropar: “El mercado está complicado, pero seguimos analizando”, afirmó Wilka

Mientras los emblemas privados más pequeños ya incrementaron hasta G. 1.730 en solo 10 días y los más grandes están en incertidumbre total, la estatal Petróleos Paraguayos (Petropar) asegura que sigue evaluando la situación y “cuidando” su stock, ante un mercado internacional afectado por la guerra en Medio Oriente.

El presidente de Petropar, William Wilka, aseguró que la petrolera estatal mantiene por el momento los precios de todos los combustibles y sigue evaluando las próximas decisiones ante la volatilidad internacional y la suba que ya aplicaron los privados.

“Todavía estamos revisando, estamos analizando. No tenemos una posición definida. Estamos haciendo todo lo posible para estirar nuestro stock, pero el mercado está muy complicado”, afirmó Wilka durante una entrevista con este medio.

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Suba del 58% desde el inicio del conflicto en medio oriente

El titular de la petrolera pública explicó que desde el inicio del conflicto en Medio Oriente, la cotización internacional del crudo se encareció un 58% y por ende de los productos derivados. “La tendencia sigue siendo alcista y hay movimientos geopolíticos que generan incertidumbre: Estados Unidos, Irán y otros actores mantienen tensiones que impactan directamente en el mercado”, señaló.

Wilka sostuvo que Petropar tiene una estrategia de aprovisionamiento “muy buena” y que busca cuidar su stock para garantizar ventas responsables. “No tiene sentido abrir la canilla y vender de golpe todo el producto, porque eso nos dejaría sin stock para los próximos días y afectaría nuestros precios”, explicó.

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Respecto a la comparación regional, el titular de la estatal afirmó que Paraguay mantiene precios por debajo de ciudades fronterizas de Brasil y Argentina. En gasolinas, por ejemplo, se encuentran entre 20 y 22% más baratos, mientras que en diésel la diferencia supera el 50% frente a algunas localidades argentinas, acotó.

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¿Cuánto podría subir en Petropar?

Sobre la subida aplicada por los privados, que llega a G. 1.730 en los últimos 10 días en emblemas más pequeños, Wilka aclaró que Petropar no contempla ajustes automáticos de este tipo. Dijo que ese es el precio de reposición de ahora, pero que en el caso de la estatal cuenta con inventario.

Asimismo, Wilka remarcó que cualquier medida que se adopte será cuidadosamente evaluada. “Lo más sensato es seguir analizando esta semana y la próxima. Queremos evitar generar psicosis o problemas logísticos, y actuar de manera responsable con el mercado y la ciudadanía”, concluyó.

Mientras en los emblemas privados pequeños el precios de los combustibles ya repuntó los emblemas privados más grandes también siguen aguantando para evitar subas.