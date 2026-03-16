Precios de combustibles vuelven a subir en los emblemas más pequeños

En menos de diez días, los emblemas más pequeños volvieron a subir los precios de los combustibles desde hoy. El reajuste, en esta ocasión, fue de entre G. 610 y G. 990 por litro, principalmente en el del diésel, debido al aumento de los precios internacionales impulsado por la crisis en Medio Oriente.

Miguel Bazán, del emblema Fuelpar, que desde hoy reajustó sus precios, explicó que actualmente el costo de reposición del gasoil ronda los G. 8.100 por litro, por lo que las estaciones más pequeñas se vieron forzadas a aplicar un segundo aumento en poco tiempo.

“Si el precio no afloja para fin de mes, podría haber otro reajuste”, advirtió. Los otros emblemas que reajustarán sus precios desde mañana son Energy, así como Petromax e Integral. En los próximos días, otros emblemas pequeños también aplicarían aumentos.

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Estos son los nuevos precios

Tras el ajuste, los precios en la mayoría de las estaciones privadas quedaron de la siguiente manera:

Diésel común: de G. 6.990 a G. 7.980 por litro

Diésel premium: de G. 8.750 a G. 9.700 por litro

Nafta común (88 octanos): de G. 5.690 a G. 6.300 por litro

Nafta intermedia (93 octanos): de G. 6.190 a G. 6.800 por litro

Nafta súper (97 octanos): de G. 7.540 a G. 8.150 por litro

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Emblemas grandes reajustaron desde la semana pasada

La semana pasada, los emblemas privados más grandes aplicaron aumentos de entre G. 500 y G. 740 por litro en todos los tipos de combustibles debido al fuerte incremento de los precios internacionales.

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Desde el miércoles último se observaron incrementos en grandes marcas, como Shell, Copetrol y Petrobras, las que concentran la mayor parte del mercado. Hay que ver si estos emblemas acompañan el reajuste de los pequeños.

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Petropar, por ahora, mantiene sus precios, según confirmó el nuevo presidente de la estatal, William Wilka. No obstante, admitió que el stock de la petrolera pública podría agotarse más rápido si los usuarios se vuelcan masivamente a cargar en sus estaciones ante la suba aplicada por los privados.

Wilka añadió que Petropar también aguarda el cierre de la primera quincena del mes para tener un panorama más claro de la evolución del mercado.