ANDE somete su Plan Maestro de Transmisión a revisión bajo estándares tecnológicos de Corea

La Administración Nacional de Electricidad (ANDE) realizó ayer el lanzamiento de esa cooperación en el marco del Knowledge Sharing Program (KSP) – Programa de Intercambio de Conocimientos, promovido por la República de Corea con el apoyo de KOTRA (Agencia de Comercio de Corea del Sur). Por medio de esta iniciativa, la empresa estatal de electricidad fue seleccionada para iniciar el proceso de revisión, fortalecimiento y mejora del Plan Maestro de Transmisión, según informó la institución.

El núcleo de la cooperación radica en la transferencia de metodologías de planificación coreanas hacia el sistema paraguayo. Expertos de la consultora YOOSHIN y de la empresa eléctrica KEPCO (Compañía de Electricidad de Corea del Sur) trabajarán con técnicos locales para implementar criterios modernos de confiabilidad.

La revisión del plan se enfocará en la formulación de un nuevo “Plan Maestro de Transmisión y Subestaciones”, que incorporará herramientas de última generación para la gestión de activos y la expansión de la red.

El encuentro contó con la participación del Presidente de la ANDE, Ing. Félix Sosa, ejecutivos de la institución y representantes de KOTRA, YOOSHIN y KEPCO, y de la Embajada de Corea en Paraguay, quienes destacaron la relevancia de este programa como una oportunidad estratégica para potenciar la gestión institucional mediante la incorporación de conocimientos, tecnología y experiencias internacionales.

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A través de esta cooperación se prevé la transferencia de metodologías avanzadas de planificación, la adopción de criterios modernos de confiabilidad y el uso de herramientas innovadoras para la integración de nuevas tecnologías en el sistema eléctrico nacional.

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Asimismo, indicaron que el programa aborda la formulación de un “Plan Maestro de Transmisión y Subestaciones”, incorporando tecnologías de vanguardia como energías renovables, inteligencia artificial, big data y gemelo digital, cuyo desarrollo se extenderá desde la reunión de lanzamiento hasta el próximo mes de octubre.

“La actualización del Plan Maestro de Transmisión permitirá optimizar las decisiones relacionadas a la expansión de la red, fortaleciendo la resiliencia, eficiencia y sostenibilidad del Sistema Interconectado Nacional, además de acompañar el crecimiento sostenido de la demanda eléctrica del país”, informaron.

Con esta cooperación, la ANDE busca avanzar con la modernización de su gestión institucional, alineando su planificación estratégica con estándares internacionales y promoviendo el desarrollo de una infraestructura eléctrica más robusta, eficiente y preparada para los desafíos futuros, concluyeron.