ANDE normaliza servicio tras temporal, pero denuncia robo masivo de bombas en puestos inundados

El jefe del Departamento de Operaciones de Distribución, Ing. Aníbal Sánchez, confirmó que entre las 10:30 del lunes y las 14:00 de hoy lograron restablecer el servicio en los alimentadores que fueron afectados por el temporal de ayer. El principal problema causado por la lluvia fue la inundación de los Puestos de Distribución (PD) subterráneos, explicó.

Según explicó el Ing. Sánchez, la mayor carga de horas-hombre y la demora en la reposición del servicio se debió a las tareas de desagote manual.

Según el reporte oficial, intervinieron 20 puestos inundados y constataron que el 100% de ellos ya no contaba con sus bombas automáticas de desagüe en el momento de la llegada de las cuadrillas porque habían sido robadas en su totalidad.

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La magnitud del evento meteorológico afectó a 15 centros de distribución y un total de 25 alimentadores. El Ing. Sánchez detalló que, si bien las líneas principales ya están operativas, el esfuerzo humano fue mayor para suplir la ausencia de la tecnología de drenaje, que debió haber operado de forma automática. Esta situación extendió las tareas de normalización desde las 10:30 del lunes hasta las 14:00 de este martes.

Actualmente, la ANDE se enfoca en atender reclamos puntuales en zonas de puestos de distribución aéreos, problemas en acometidas y medidores. El funcionario también señaló que registraron roturas de columnas y conductores sueltos en diversos puntos de la ciudad, provocados principalmente por la caída de árboles durante el pico de la tormenta.

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El contexto climático proporcionado por la Dirección de Meteorología e Hidrología señala acumulados significativos de 208 milímetros en Luque y 149,5 milímetros en Asunción en muy corto tiempo. Estas cifras explican los intensos raudales e inundaciones que afectaron también a ciudades como Mariano Roque Alonso, Ñemby e Ypané.

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Las perspectivas para las próximas horas, según el pronóstico extendido, marcan inestabilidad climática, que continuará al menos hasta el jueves. Se espera que el miércoles sea la jornada con las lluvias más significativas, mientras que para el resto de la semana se prevén tormentas de variada intensidad en el norte y este de la Región Oriental, así como en el sureste del Chaco. Ante este escenario, la ANDE mantiene su estado de alerta para responder a eventuales nuevos cortes de energía.