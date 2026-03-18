Itaipú: cancilleres de Paraguay y Brasil se reunirán para retomar la negociación del Anexo C

El encuentro, que tendrá como sede la residencia presidencial de Mburuvicha Róga a partir de las 9:00, contará con un despliegue de ministros del primer anillo presidencial. Por el lado paraguayo, el canciller Rubén Ramírez Lezcano estará acompañado por el jefe de Gabinete Civil y consejero de Itaipú, Javier Giménez. Por la contraparte brasileña, el canciller Mauro Vieira llega reforzado con la presencia del ministro de Minas y Energía, Alexandre Silveira, también consejero de la binacional.

Esta nueva convocatoria se produce en menos de una semana de la reunión del pasado viernes, 13 de marzo. En esa ocasión, los cancilleres evitaron dar precisiones técnicas y se refugiaron en un discurso de cortesía diplomática, mencionando temas laterales, como la seguridad fronteriza y la hidrovía, mientras el núcleo de la negociación —la tarifa y la soberanía energética— no fueron mencionados.

Sin embargo, la inclusión de los ministros y consejeros de Itaipú en esta nueva cita sugiere que la mesa de diálogo podría estar forzada a abandonar las generalidades para entrar en el terreno de las definiciones.

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“Estamos trabajando; muy, muy avanzado”, había declarado brevemente Ramírez Lezcano la semana pasada ante la insistencia de los medios. No obstante, la falta de detalles sobre cuál es la “postura paraguaya” actual genera dudas sobre si los avances favorecen los intereses nacionales o si se trata de una prolongación del statu quo.

Cabe recordar que desde noviembre de 2025, cuando se desactivó una crisis diplomática por supuestos casos de espionaje, el Gobierno viene manteniendo un perfil bajo respecto al Anexo C. A pesar de la promesa de reanudar con fuerza las negociaciones en diciembre último, el tema desapareció de la agenda pública hasta estas reuniones consecutivas de marzo.