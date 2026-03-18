Itaipú/Yacyretá y su aporte a la “economía de guerra”

Horas después, la drástica calificación de la presente coyuntura económica que cruza el país hecho por el ministro Carlos Fernández Valdovinos se redujo a una pintura más benigna: “La situación fiscal no es la más fácil, al país le va bien (¿?), al fisco no tanto".

... Entonces no era una guerra, sino una más de las tantas batallas que libra a diario el contribuyente paraguayo.

La rapidez del ministro de Economía de echar mano al arsenal de lugares comunes, como “economía de guerra” o “ajuste de cinturones”, sin embargo, tuvo sus “daños colaterales”, especialmente su credibilidad y la del Poder Ejecutivo del que el es una de las principales figuras.

¿Es verdad que Itaipú y Yacyretá redujeron sus remesas periódicas de dólares al Gobierno nacional ?

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La reducción arañó el 30%

Según informes del Sistema de Tesorería del Ministerio de Economía y Finanzas, el gobierno, en los meses de enero y febrero del ejercicio en curso, las binacionales le transfirieron US$ 81.077.800, mientras que en el mismo lapso del 2025 (enero/febrero) recibió US$ 113.596.500.

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Luego, si cotejamos los ingresos de los primeros dos meses de este año con los del 2025, provenientes de Itaipú y Yacyretá, veremos que ese flujo de dólares que alimentaba al fisco se contrajo en 28,6%, US$ 32.518.700.

El Sistema de Tesorería del MEF especifica que en concepto de Royalties, una especie de alquiler que paga Itaipú a los dueños de río Paraná por utilizarlo en la generación de energía, recibió este año US$ 43.303.100, en tanto que por el primer bimestre del año pasado recibió US$ 47.630.400. Por consiguiente, hasta en el pago de este renglón hubo reducciones: US$ 4.327.300 o sea - 9,1%.

En lo atinente a la compensación por cesión de energía, el precio real de la energía paraguaya en Itaipú que es cedida al Brasil, la contracción fue mucho más acentuada, - 36,7%, o sea, el gobierno paraguayo recibió de Itaipú este año US$ 26.815.400, contra US$ 42.342.700 cobrados en el mismo período del 2025.

La morosidad argentina en Yacyretá

En cuanto la conducta de la entidad paraguayo/argentina Yacyretá, si bien no hay Royaltíes, su tratado establece igualmente una compensación a la parte que ceda su energía a la otra. En rigor, en lo 32 años de producción de esta central la parte cedente siempre fue nuestro país y el aventajado receptor Argentina.

El informe del SITE consigna que en el primer bimestre de este año Yacyretá, por este concepto, pagó al Paraguay US$ 10.959.200, mientras en similar período del 2025 abonó US$ 23.623.400. La merma por ende fue de US$ 12.664.100 (-53%).

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En el caso de Yacyretá, el informe de Economía nada dice de los atrasos argentinos en la atención de esta deuda, historia en la que la morosidad de nuestros socios fue el capítulo más relevante. Por mencionar un ejemplo, en enero de este año, según el informe del SITE, en la casilla de las transferencias argentinas por cesión de energía figuraba un “0” vergonzante.