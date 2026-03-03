El 2026 trae menos dólares desde Itaipú al Paraguay

De acuerdo con el detalle publicado por la Dirección Financiera de Itaipú, la sumatoria de los beneficios que reconoce el Anexo C del Tratado de Itaipú alcanzó este año (enero/febrero) US$ 73.449.500; en tanto que en el mismo lapso del 2025 sumó US$ 93.637.000, según la misma fuente.

Los pagos de Itaipú - y a través de Itaipú -, deglosados, son los siguiente: 1.- Por cesión de energía: - 36,7% (US$ 26.815.400 Vs. US$ 42.342.700).

2.- Por Royalties: - 9,1% (US$ 43.303.100 Vs. 47.630.400).

3.- Beneficios de la ANDE: - 9,1% (US$ 3.331.000 Vs. 3.663.900).

Recordemos que el renglón “cesión de energía”, en el Tratado sustituye al principio universal de la venta o comercialización, que debió ser un “justo precio”, según el Acta Final de Foz de Yguazú, matriz del Tratado, pero terminó en una híbrida “compensación”, que monetizada arroja un valor promedio 3n 42 años de US$ 4,5 por MWh cedido.

Apuntemos igualmente que este pago no integra el costo de producción de la entidad binacional desde finales de enero de 1986, en cambio, los correspondientes a Royalties y a los dos beneficios de la ANDE (Resarcimiento y Utilidad por capital aportado) integran esa canasta de costos.