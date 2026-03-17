“La economía está bien, el Tesoro está mal”, lo que admitió Valdovinos ante falta de fondos

El ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, habló sobre la realidad financiera del Paraguay y admitió que el Tesoro Nacional está pasando por un momento “incómodo” y que la recaudación de impuestos simplemente no está llegando a la meta del 8% que se presupuestó.

“Estamos estancados”, confesó. Señaló además que ya van ocho meses de caída o nulo crecimiento en los ingresos.

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La situación obligó al Gobierno a declarar una suerte de “economía de guerra”. Según Valdovinos, no hay plata para todo y se priorizarán sectores intocables como salud, educación, seguridad y los programas sociales (como Adultos Mayores y Hambre Cero).

Todo lo demás, incluyendo obras de construcción que no sean urgentes o gastos operativos de otros ministerios, entrará en la “guillotina” del recorte. “Tenemos un problema de caja y todos debemos ajustarnos”, sentenció el ministro.

La Caja Fiscal: Una bomba para el próximo gobierno

Sobre la reciente sanción de la reforma de la Caja Fiscal en la Cámara de Diputados. El proyecto aprobado no fue precisamente el que quería el Ejecutivo, lo que le valió a Valdovinos duras críticas incluso de sectores aliados, quienes lo acusaron de no haber dicho toda la verdad durante el proceso.

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El ministro, sin embargo, bajó los decibeles y negó que esto sea una derrota política. Explicó que, si bien la reforma no es la ideal, es lo que se pudo sacar.

Advirtió que el verdadero impacto de este “parche” se sentirá recién dentro de un par de años, y que el próximo gobierno (el que asuma en 2028) heredará un déficit de aproximadamente 1.000 millones de dólares (1,1% del PIB).

“Son condiciones difíciles para conducir el barco, pero vamos a tener que ser creativos”, admitió.

¿Por qué falta dinero en el Tesoro?

Valdovinos explicó que hay varios factores que “golpearon” la billetera del Estado. Por un lado, el tipo de cambio afectó el valor real de lo que ingresa desde las binacionales Itaipú y Yacyretá.

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A pesar de este escenario, el ministro aclaró que no habrá suba de impuestos. “Nosotros vamos a mantener la misma tasa impositiva hasta finales de este mandato”, aseguró.

Ajuste preventivo para no “estrellarse”

El titular del MEF dejó claro que estas medidas de austeridad son preventivas. “Tenemos que tomar medidas antes de estrellarnos”, graficó.

La estrategia ahora será garantizar el pago de salarios públicos, jubilaciones, medicamentos y el subsidio al transporte, mientras se congela cualquier otro gasto que no sea de vida o muerte para el funcionamiento del país.