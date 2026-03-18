MIC impulsa registro para ordenar y formalizar el sector de la belleza

En diciembre del año pasado, el Poder Ejecutivo promulgó la Ley 7613/2025, que define y regula las relaciones entre los dueños de salones de belleza y los profesionales del rubro, y crea la figura del Profesional Independiente de la Belleza.

En ese sentido, para dar inicio a lo estipulado en la ley, el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) hasta este jueves realizará una jornada de inscripción al Registro de Prestadores de Servicios (Repse), dirigidas a profesionales y propietarios de establecimientos del sector de salones de bellezas.

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Ángel Morel, director de Normas y Políticas de Comercio de Servicios del MIC, comentó a ABC que la actividad está orientada a prestadores de servicios de belleza y actividades afines, incluidos tanto dueños de salones como profesionales independientes. Por su parte, los trabajadores en situación de dependencia laboral quedan exentos de la inscripción en el Repse, explicó.

Fortalecer el acceso a la formalización

El director destacó que estas jornadas facilitan el acceso al proceso de formalización, ofreciendo acompañamiento técnico, orientación directa y simplificación de trámites.

“De esta manera se reducen las barreras de acceso al registro y se promueve una mayor adhesión por parte de los actores del sector. En estos dos días (la actividad comenzó el martes) se acercó un gran número de prestadores de servicios que demostraron interés en formalizarse”, apuntó.

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Rubro en pleno crecimiento

Morel señaló que el sector de la belleza en Paraguay se encuentra en pleno crecimiento y que se constata debido a que en los últimos tres años se observó un aumento en la cantidad de salones profesionales tanto en Asunción y Central como en el interior del país.

“Este crecimiento se debe principalmente al aumento de la clase media y al impacto de las redes sociales, que son fundamentales para promover y difundir los negocios relacionados con el rubro de la belleza”, apuntó.

200.000 empleos genera el sector

El director detalló que se trata de un sector dinámico que genera un gran número de empleos a nivel nacional. Según el último censo del Instituto Nacional de Estadística (INE), se estima que existen alrededor de 200.000 manos de obra vinculados al sector, cifra que el director consideró “ínfima” en relación al potencial total de empleo que podría generarse.

“Muchos de estos empleos están vinculados a microemprendimientos y a trabajos independientes. Por eso, la formalización del sector es fundamental. Estas jornadas de inscripción están en línea con lo establecido por la Ley 7613/2025, recientemente promulgada por el Poder Ejecutivo, que marca un antes y un después para este sector”, agregó.

El rubro contribuye a la economía

Finalmente, afirmó que la formalización no solo fortalece al sector de la belleza y al sector servicios en general, sino que también contribuye al desarrollo económico del país, al permitir que la actividad del sector se consolide de manera sostenible.

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¿Qué implica la ley?

En su momento, explicaron que la ley introduce una nueva modalidad de contratación para los salones de belleza, que se suma a la del empleado fijo con salario e IPS.

Además los trabajadores de belleza deberán certificarse. La ley también establece la jerarquización de la profesión. A partir de su vigencia, los trabajadores del rubro deberán certificarse en instituciones reconocidas por el Ministerio de Educación y Ciencias, accediendo a un título profesional que les permitirá ejercer bajo esta nueva figura legal.