Ultimátum a proveedor catarí: Petropar podría ejecutar póliza millonaria garantizada por Banco Continental

El reciente nombrado presidente de Petróleos Paraguayos (Petropar), William Wilka, confirmó que la estatal ya notificó a la firma catarí Doha Holding que tiene plazo hasta finales de abril para entregar el combustible prometido. En caso de incumplimiento, se procederá a ejecutar la póliza de seguro por más de US$ 3 millones.

La empresa extranjera aún no cumplió con la provisión de gasoil acordada, pese a haber recibido diez prórrogas por parte de Petropar. El contrato en cuestión supera los US$ 61 millones.

“Ya lo hicimos, fueron más de 10 prórrogas. Vamos a esperar hasta fines de abril para recibir el producto. En caso de que el producto no llegue, directamente ya ejecutaremos la póliza y cobraremos los US$ 3.050.000 y ya se termina ese contrato”, anunció.

Lea más: Pese a los incumplimientos, Petropar no descarta volver a invitar a firma catarí

Wilka explicó que el cobro de la póliza está garantizado a través del Banco Continental, que actúa como respaldo de la firma catarí en este contrato.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Pese al incumplimiento, seguirá siendo invitada

El lunes pasado, el titular de Petropar había señalado que la empresa catarí continuará siendo invitada a participar en futuras licitaciones, pese al incumplimiento registrado.

Lea más: Un año del contrato de Petropar y firma catarí: la dudosa garantía que la estatal sigue sin reclamar

Asimismo, había atribuido el retraso a problemas logísticos, aunque remarcó que el proveedor conocía las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones que debía cumplir.