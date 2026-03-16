Pese a los incumplimientos, Petropar no descarta volver a invitar a firma catarí

El nuevo presidente de Petropar, William Wilka, no descarta volver a invitar a la firma catarí Doha Holding Group LLC, ligada a Alejandro Domínguez Pérez, a futuras licitaciones para comprar combustibles, pese a que la empresa aún no cumplió con el contrato que le fue adjudicado por más de US$ 61 millones para la provisión de gasoil.

El acuerdo, firmado durante la administración del expresidente de la estatal Eddie Jara, contemplaba la entrega de 100.000 metros cúbicos de gasoil, pero hasta ahora la compañía no concretó el suministro. Ante esta situación, Petropar ya otorgó diez prórrogas a la firma, la última de las cuales vence el 30 de abril de este año, plazo tras el cual prevén la rescisión del contrato si la entrega, una vez más, no se concreta.

Pese a este escenario, Wilka sostuvo que la empresa podría seguir siendo invitada a participar en futuras convocatorias.

“Y, lastimosamente, si no llega (el gasoil), lo mismo vamos a seguir invitándoles a esta gente a que vuelva a participar en nuestros tenders, de manera a que en algún momento puedan resolver los problemas que tienen y el producto pueda llegar como nosotros estimamos”, explicó.

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El titular de Petropar justificó las sucesivas prórrogas señalando que el precio que ofreció la empresa catarí sigue siendo considerado “muy ventajoso” para la estatal, inclusive en el actual contexto de alza de precios internacionales del combustible. Sin embarg, ese precio ofertado es irreal, ya que Doha Holding perdería incluso US$ 50 millones si llega a entregar el producto teniendo en cuenta la cotización internacional.

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¿Vino el jeque árabe a firmar las adendas?

Las diez prórrogas del contrato fueron formalizadas mediante adendas firmadas por el jeque Khalifa Bin Hamad Al-Thani, representante de Doha Holding, durante la administración de Eddie Jara en Petropar.

Wilka exolicó que en algunos casos el empresario firmó los documentos de manera presencial en sus visitas al Paraguay, mientras que en otras ocasiones las adendas fueron remitidas al exterior para que las suscriba.

“Pueden venir a firmar en forma presencial o también se les puede enviar por courier, con prioridad express para que lo firme. En una oportunidad estuvo en Paraguay y firmó aquí, y en otras se le enviaron los documentos”, indicó.

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Wilka dice que tienen garantía de un banco local, pero no está publicada

Otro de los puntos en duda se relaciona con la garantía de fiel cumplimiento del contrato, que la firma presentó por un monto de US$ 3.050.000, equivalente al 5% del valor total adjudicado.

La garantía conocida públicamente consiste en una declaración jurada firmada por el jeque Khalifa Bin Hamad Al-Thani, con el aval del Qatar International Islamic Bank (QIIB).

Al ser consultado sobre la posibilidad real de ejecutar esa garantía en caso de incumplimiento, Wilka afirmó que Petropar contarían con una garantía emitida por un banco local, aunque evitó identificar a la entidad.

“Nosotros pretendemos una garantía de un banco local, a primer requerimiento”, señaló. Sin embargo, cuando se le insistió que precise qué entidad bancaria respalda esa caución, respondió que no podía revelarlo por cláusulas de confidencialidad vinculadas al negocio. Pero en ningún contrato público, la garantía de fiel cumplimiento debe ocultarse, por que se trata de un documento sustancial.

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Hasta ahora, entre los documentos oficiales publicados del proceso de contratación, la única garantía conocida es la declaración jurada con aval del banco catarí (ver documento adjunto), sin que se haya difundido otro instrumento emitido por una entidad financiera local.

Wilka indicó que, si la empresa no cumple con la entrega hasta finales de abril, Petropar procederá a rescindir el contrato y ejecutar la garantía.

Firma catarí sabía lo que tenía que cumplir

Petropar intenta justificar que el incumplimiento de la firma catarí se debería a problemas logísticos, ya que el mercado de Paraguay es muy chico. Sin embargo, las condiciones de entrega y la logística del suministro estaban claramente establecidas en el pliego de bases y condiciones del llamado, por lo que la empresa conocía de antemano los requisitos para cumplir con el contrato.

Consultado sobre este punto, Wilka reconoció que Doha Holding estaba al tanto de las exigencias, pero atribuyó el incumplimiento principalmente a dificultades logísticas en el mercado internacional de combustibles, agravadas por la guerra en Medio Oriente y a la disponibilidad de buques para el transporte.

Según el titular de Petropar, este tipo de inconvenientes es habitual en operaciones de gran escala en el comercio internacional de hidrocarburos, en el que los proveedores manejan volúmenes mucho mayores y los tiempos de respuesta pueden diferir de los requerimientos de la estatal paraguaya.