Nueva edición del “Hot Sale” llega con descuentos y foco en mipymes

Este jueves, en el Ministerio de Industria y Comercio (MIC), se llevó a cabo el lanzamiento de la sexta edición del Hot Sale, organizada por la Cámara Paraguaya de Comercio Electrónico (Capace) que se desarrollará del 6 al 8 de abril. Durante esos días, los consumidores podrán acceder a descuentos exclusivos y promociones en una amplia variedad de productos y servicios a través de las principales plataformas de comercio electrónico del país.

En conferencia de prensa, los organizadores anunciaron que este año el Hot Sale contará con alrededor de 90 tiendas participantes, que ofrecerán productos en categorías como tecnología, moda, hogar, deportes, belleza, entre otros.

El viceministro de Comercio del MIC, Alberto Sborovsky, manifestó que el comercio global se consolidó como uno de los motores de crecimiento a nivel mundial y que Paraguay está avanzando de manera significativa en ese ámbito.

Según indicó, la nueva campaña de descuentos en compras online, se debe a que cada vez más empresas incorporan herramientas digitales para comercializar sus servicios y productos, ampliar mercados y responder a las nuevas formas de consumo.

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Proyección del volumen de venta

Desde su primera edición, se consolidó como uno de los eventos más importantes para el crecimiento del comercio electrónico en Paraguay, alcanzando cerca de US$ 5,4 millones en ventas en sus últimas ediciones.

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Para este año, el viceministro dijo que se espera un aumento significativo tanto en el número de transacciones como en la participación de empresas y consumidores.

“Eventos como el Hot Sale reflejan ese dinamismo del ecosistema digital del país. Este año, en los tres días, se espera superar los US$ 6 millones, lo que demuestra el gran potencial que tiene el comercio electrónico en Paraguay”, detalló.

Comercio electrónico: “Una gran feria y fiesta de ventas”

Por su parte, Andrés Veirano, presidente de la Cámara Paraguaya de Comercio Electrónico (Capace), manifestó que el Hot Sale es un evento estratégico con el que se empieza “a darle un ritmo fuerte al año”.

Señaló que es uno de los dos eventos de promoción del e-commerce en los que realizan “una gran feria y fiesta de ventas”.

“Para esta actividad, nuestros socios se suman con tres días de descuentos en varios rubros. Ya es la sexta edición que lo realizamos de manera firme y creciente año tras año. Esta iniciativa abre una oportunidad para que muchos e-commerce se sumen a la campaña, participen y lleguen a una gran cantidad de personas”, explicó.

Veirano destacó que actualmente el país cuenta con un ecosistema “súper sólido, muy bien armado y muy profesional”, lo que está permitiendo que los compradores tengan una “excelente experiencia”.

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Por su parte, Romina Da Re, directora general de Información e Internacionalización de Mipymes, dependiente del MIC, mencionó que las mipymes representan más del 90% de las empresas del país, pero aún registran una brecha digital en el uso del comercio a través de plataformas electrónicas.

Empresa aumentaron 190% sus ventas

“Este Hot Sale es una oportunidad enorme para que las mipymes participen, y sobre todo porque la Capace dio al sector el aval para que este año puedan hacerlo de manera gratuita. Todos los que tengan una plataforma de e-commerce esperamos que se sumen y sean parte de las empresas que lograron aumentar sus ventas diarias en un 190%”, apuntó la directora.